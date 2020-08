Hittegolf zorgde voor extra sterfte onder zorgbehoevende 80-plussers

Een groot deel van de extra overlijdens tijdens de afgelopen hittegolf betreft mensen van 80 jaar en ouder, die langdurige zorg krijgen in bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week werd al bekend dat er ruim 400 mensen extra waren overleden in de week van 10 tot 16 augustus, toen de temperatuur dagelijks boven de dertig graden lag. Nu de definitieve cijfers bekend zijn, komt dit totaal uit op 505 extra sterfgevallen.

De sterfte onder mensen die langdurige zorg krijgen lag in de week van de hittegolf 37 procent hoger dan in de weken daarvoor: 1307 sterfgevallen tegenover gemiddeld 951 per week in de twaalf weken daarvoor. Bij de rest van de bevolking, dus mensen die geen langdurige zorg krijgen, was dit negen procent.

Tijdens de hittegolf zijn vooral meer 80-plussers overleden: het gaat om 23 procent extra, wat neerkomt op 343 mensen. Daarvan verbleef het overgrote deel in een verpleeg- of verzorgingshuis, heeft het CBS becijferd. Onder 65- tot 80-jarigen lag de sterfte 11 procent hoger (94 mensen) en onder 50- tot 65-jarigen 23 procent hoger (65 mensen). Bij mensen jonger dan 50 jaar was er vrijwel geen verhoogde sterfte.

Ook in week 34 nog hogere sterfte

Voor week 34 (17 tot 23 augustus) laten de eerste schattingen ook nog een verhoogde sterfte zien. Maar dit aantal van 2850 ligt lager dan de week ervoor, toen er 3172 mensen overleden. 'De toename van de sterfte hangt samen met de hoge temperatuur, de door het RIVM geregistreerde sterfte aan corona was laag', schrijft het CBS hierover. De hogere sterfte tijdens de hittegolf volgt op dertien weken van relatief lage sterfte in Nederland.

