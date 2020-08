Introductie gaat niet door, Den Haag heet studenten virtueel welkom

Vanwege corona zit een grootschalige introductie er dit jaar niet in. Daarom heet Den Haag eerstejaars studenten in de stad op een andere, nieuwe manier welkom. Meer dan 300 ouderejaars geven via een online introductiecampagne allerlei tips aan de nieuwe lichting studenten. In veertig vlogs vertellen ze over studeren, wonen, vervoer, gezondheid en vrije tijd.

Den Haag is volgens de gemeente de snelst groeiende studentenstad van Nederland. Bijna 30.000 studenten telt de stad, zeven hogescholen en drie universiteiten. Maar de inmiddels traditionele Oh Oh Intro, de grootschalige centrale studentenintroductie, kan dit jaar niet doorgaan. Ook de Haagse onderwijsinstellingen zijn beperkt in wat zij kunnen organiseren.

Daarom is er nu een vernieuwde website om online kennis te maken met de stad. Met een welkomstvideo van burgemeester Jan van Zanen, een interactieve plattegrond , de veertig vlogs én zeven video's over de stad.

'Wie kan het beter dan studenten?'

Volgens wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, onderwijs) is het in 'deze gekke en soms ingewikkelde tijd' extra belangrijk dat nieuwe studenten zich welkom voelen in Den Haag. 'En wie kan daar beter bij helpen dan de studenten die de stad al goed kennen? Ik hoop dat de driehonderd digitale gidsen de nieuwe lichting snel wegwijs maken', stelt hij in een verklaring.

De gemeente was al een campagne begonnen om studenten en aanstaande studenten te waarschuwen voor corona, hen aan te sporen zich aan de maatregelen te houden en een test te laten uitvoeren bij klachten.

Geweldige en spannende tijd

Die campagne gaat gewoon door. 'Ik herinner mij nog goed het moment dat ik begon aan mijn opleiding aan de Haagse Hogeschool', zegt Bredemeijer. 'Wat een geweldige en ook spannende tijd. Een nieuwe stad, met allemaal nieuwe gezichten. Natuurlijk gun ik alle studenten dezelfde ervaring, maar ik vraag hen ook, net als alle andere bewoners van onze stad, wel rekening te houden met de belangrijke corona-maatregelen. En ik weet zeker: ook op anderhalve meter afstand maken we er een mooie tijd van.'