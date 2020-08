Gunstige loting Arantxa Rus op US Open

Tennisster Arantxa Rus is in de eerste ronde van de US Open gekoppeld aan Ann Li. De Amerikaanse staat op de 132e plaats op de wereldranglijst, terwijl Rus op plek 72 staat. Het toernooi in New York begint maandag.

Door het coronavirus is de US Open pas het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. Veel toppers laten het toernooi schieten. Zo is ook Kiki Bertens niet naar New York afgereisd vanwege de strenge regels die er gelden voor het reizen naar de Verenigde Staten.

Mocht Rus het duel in de eerste ronde winnen dan zal ze in de tweede ronde uitkomen tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Alison Riske of Tatjana Maria uit Duitsland. Riske is als dertiende geplaatst in New York.

Cincinnati

Rus was afgelopen week ook al actief in New York. Ze speelde hier het toernooi van Cincinnati, dat vanwege het coronavirus naar New York was verplaatst. De Westlandse tennisster verloor hier in de tweede ronde van wereldtopper Serena Williams. In de derde set was Rus hier bij een 6-5 voorsprong dicht bij een stunt, maar de Amerikaanse wist het duel na bijna drie uur toch nog in de tie-break te winnen.

