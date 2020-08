Westlandse Veteranenvereniging bestaat vijf jaar: 'Imago van oude grijze man is er af'

'Hoe gingen jullie dan op missie', vraagt Roy Clemminck belangstellend aan de 93-jarige Henk Rolff die voor hem zit. Beiden zijn veteraan. Alhoewel, Roy wordt nog steeds uitgezonden. De mannen hebben elkaar ontmoet op het vijfjarig jubileum van Veteranenvereniging Westland, die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een begrip onder veteranen uit Westland, Den Haag, Vlaardingen en zelfs Rotterdam. Oprichter Jan Kerkhof: 'Jonge en oude veteranen komen steeds meer samen, dat is geweldig om te zien.'

Samen met veteranen Kees Verkade en Michel van Zwet stak Jan Kerkhof vijf jaar geleden de koppen bijeen om een Westlandse veteranenvereniging op te richten. 'We deden als Westland natuurlijk wel mee aan de landelijke Veteranendag', aldus Kerkhof. 'Maar vanuit verzorgingstehuizen kwamen signalen, dat Westlandse veteranen, echt een plek misten waar ze structureel samen konden komen om ervaringen te delen.'

Al snel was Veteranenvereniging Westland een feit. 'Dit pand, achter verzorgingstehuis Pieter van Foreest in Poeldijk, werd helemaal casco opgeleverd. En verbouwden we als ons verengingsgebouw, een plek voor veteranen om samen te komen.' Maar de club moest ook bezoekers hebben. 'Vanwege de wet op privacy krijgen we geen persoon- of adresgegevens van veteranen. We moeten het dus echt hebben van mond-tot-mondreclame en social media.'

Imago

Maar dat is gelukt. Inmiddels heeft de verenging zo'n 600 bezoekers per jaar. 'Ze komen van Den Haag tot aan Westland, Vlaardingen en Rotterdam. We organiseren drie bijeenkomsten per maand, en meerdere activiteiten per jaar.' Wat de verenging zo succesvol maakt? 'Er is geen drempel hier. Veteranen kunnen zichzelf zijn. Er wordt naar hen geluisterd en ze voelen zich begrepen. Onze ruimtes zijn ook ingericht met alles wat hen aan een militair verleden doet herinneren.'

Toch merkten de oprichters dat de eerste jaren vooral oudere mannen op de bijeenkomsten afkwamen. 'Het heeft toch het imago van oude grijze mannen', bevestigt Jan Kerkhof. 'Maar dat wordt minder. We zien de laatste jaren dat er steeds meer veteranen van missies uit Irak en Afghanistan naar ons toekomen.' Een van hen is Roy Clemminck (29), hij is ook naar de jubileummiddag toegekomen. 'Ik vind het geweldig om die verhalen van die oudere veteranen te horen. Het zou mooi zijn als wij dat uiteindelijk kunnen doorgeven, dat wij over vijftig jaar ook weer onze verhalen vertellen.'

Blanco cheque

Er komen ook veel veteranen met PTSS (post-traumatisch stress syndroom) bij de veteranenvereniging binnen. Kerkhof: 'We bieden zelf geen psychische hulp, maar proberen deze mensen hier wel zo goed mogelijk bij te begeleiden. Het is ook fijn dat ze gelijkgestemden hier kunnen vinden.' Daarnaast klopt ook ambulancepersoneel en politiepersoneel bij de verenging aan. 'Die hebben soms nog heftigere ervaringen dan veteranen die op een missie zijn geweest. Ook zij zijn welkom.'

Voor de toekomst hoopt de verenging dat ze nog meer begrip voor veteranen kunnen creëren. 'Dit was natuurlijk al ons doel bij de start vijf jaar geleden, en de situatie is zeker al verbeterd. Maar nog steeds wordt er gedacht dat een veteraan iemand is die uitgezonden is. Maar wij gebruiken liever de omschrijving van iemand die een blanco cheque heeft gehad om zich in te zetten zonder daar iets voor terug te ontvangen. Zonder hem of haar hadden wij niet het leven gehad wat we nu hebben. Ik denk dat veel mensen zich dat nog te weinig realiseren.'

