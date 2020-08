Sportcompetities van start in coronatijd: 'Ik zie daar een beetje tegenop'

Het amateurvoetbal gaat zaterdag weer van start. De afgelopen weken hebben de sportverenigingen zich voorbereid op het nieuwe seizoen, maar vanaf zaterdag wordt er voor het eerst sinds de uitbraak van corona weer in competitieverband gespeeld. De overige sporten zullen in de komende weken weer van start gaan. Maar zijn de clubs klaar voor het sporten onder het coronaprotocol? Zes vragen over de start van de sportcompetities.

Wat zijn de regels waar sportverenigingen aan moeten voldoen?

'Sportclubs hebben te maken met verschillende coronaregels', vertelt Geert Slot van sportkoepel NOC*NSF. 'In de kantine gelden andere regels dan op het sportpark en tijdens de wedstrijd zijn de regels weer anders.'

Sportkantines vallen onder de horeca. Hierdoor gelden voor de clubs dezelfde regels als voor kroegen en als op het terras. Dus bezoekers moeten een vaste zitplaats krijgen en moeten zich registreren. Een aantal verenigingen maakt hierbij gebruik van QR-codes. 'Bezoekers scannen met hun mobiele telefoon de QR-code en komen op een website waar ze zich kunnen registreren en de gezondheidsvragen kunnen beantwoorden', zo legt Jan Heuvelman, voorzitter van SV Gouda uit.'

Sporters hoeven op het veld geen rekening te houden met de onderlinge afstand. Wel wordt aan spelers gevraagd vooraf geen handen te schudden en doelpunten niet te uitbundig te vieren. Scheidsrechters mogen volgens de KNVB geen gele kaarten voor geven als spelers zich hiern iet aan houden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de clubs, zo schrijft de bond.

Na een wedstrijd moeten de spelers direct weer anderhalve meter afstand houden. Dit geldt ook voor andere bezoekers van het sportcomplex. Ze hoeven niet net als in de kantine te zitten rond het veld, maar clubs moeten er voor zorgen dat er niet teveel toeschouwers bij een wedstrijd zijn en dat mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen voldoende afstand kunnen houden.

Zitten er verschillen tussen verschillende sporten?

In principe gelden voor alle sportverenigingen dezelfde coronaregels. Toch ziet Slot van NOC*NSF wel verschillen tussen binnen- en buitensporten. 'Qua sporten zijn er geen verschillen, maar erom heen is het wel wat anders. Omdat het binnen is moeten sportverenigingen bezoekers van de hal placeren. Bovendien heb je op een sportcomplex alle ruimte, maar in sporthallen zijn er vaak nauwe gangen waar het onmogelijk is om afstand te houden. Hierdoor zullen zaalsporten extra maatregelen moeten nemen.'

Een van die zaalclubs is The Hague Royals. De Haagse basketbalclub gaat komend jaar voor het eerst in de eredivisie spelen. 'We hebben een stapel protocollen gekregen, van de basketbalbond, de gemeente en de Sportcampus', zegt voorzitter Mart Waterval. 'Gelukkig is het mogelijk om met publiek te spelen, al mogen de tribunes niet vol. In de Sportcampus is alles gelukkig goed geregeld en kunnen we toch nog achthonderd mensen kwijt op de tribunes. Dat is nog wel een flink aantal.'

Hoe gaan de clubs zich aan deze regels houden?

Elke club heeft zijn eigen maatregelen genomen. 'We hebben speciale looprichtingen in de kantine en naar de kleedkamers', geeft bestuurslid Eric Plugge van korfbalvereniging De Meervogels als voorbeeld. Bij hockeyclub HGC uit Wassenaar zijn de kleedkamers gesloten. 'We adviseren de teams om in het wedstrijdtenue het terrein op te komen. Alleen tegenstanders die langer dan 45 minuten reistijd hebben kunnen na de wedstrijd gebruikmaken van de kleedkamer en douches', zo schrijft de hockeyclub voor.

De coronamaatregelen verschillen hierdoor per club. Volgens voorzitter Heuvelman van SV Gouda komt dit onder meer door de informatie die zij hebben gekregen. 'We misten toch wel de steun van de KNVB en de gemeente', legt hij uit. 'We hebben een protocol gekregen met daarin de vereisten en dat is het. We hebben dit zelf omgezet in het beleid binnen de club. En door de veranderende regels hebben we dit beleid ook een paar keer aan moeten passen.'

Uiteindelijk heeft de club besloten dat alleen spelers tot 12 jaar geen gebruik mogen maken van de kleedruimtes. 'We vinden het niet hygiënisch om niemand de gelegenheid te geven te douchen na de wedstrijd.

Volgens sportkoepel NOC*NSF is het niet vreemd dat er vanuit de bonden en de gemeenten weinig concrete informatie is gekomen. 'Elke vereniging is anders', legt Slot uit. 'En elke vereniging weet het beste welke regels voor hen gelden en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Wij krijgen nu de start van de competitie in zicht komt wel meer vragen van clubs, maar niet omdat dingen onduidelijk zijn. Ze zijn vooral bezig met wat ze moeten doen als er corona op de vereniging uitbreekt of als er onverwacht meer mensen op het complex komen.'

Wie gaat de coronaregels handhaven?

In eerste instantie zullen verenigingen zelf de coronaregels moeten handhaven. Ze zullen hierbij vooral afhankelijk zijn van de vrijwilligers. De Haagse voetbalclub Duno laat weten dat ze voor de handhaving stewards en beveiligers in gaat huren om deze last niet bij haar leden te leggen.

Niet elke club heeft deze luxe. Korfbalvereniging GKV heeft ongeveer honderd leden en niet de middelen om externe mensen in te huren. Zij zullen de handhaving zelf moeten doen. 'Ik zie daar wel een beetje tegenop', zegt voorzitter Ralph von Franquemont. 'Ik hoop dat iedereen verstandig is en zich aan de standaardregels houdt. Tot nu toe gaat het bij ons goed, maar dat komt ook omdat we voornamelijk met eigen leden zijn geweest. Die spreek je wat makkelijker aan dan vreemden die komen kijken.'

Ook bij SV Gouda zijn ze benieuwd of iedereen zich aan de regels gaat houden. 'We mogen 250 mensen ontvangen op ons veld, maar ik ben niet van plan om als een schoolmeester langs de lijn te gaan lopen om te kijken of iedereen wel anderhalve meter afstand houdt', vertelt Heuvelman. 'Het gaat een moeilijk verhaal worden. Spelers zijn net na een wedstrijd vol adrenaline en hebben heel de tijd bij elkaar gestaan. Dan zoeken ze elkaar op om nog even na te praten. Dat gaan we niet voorkomen.'

Uiteindelijk zijn de gemeenten eindverantwoordelijk voor de handhaving van de coronamaatregelen. Sportwethouder Karin Schrederhof legt in Delft de verantwoordelijkheid bij de verenigingen. 'Hoe zij dat precies doen, is aan de vereniging zelf. Ik heb geen signalen ontvangen dat sportverenigingen problemen hebben met de voorbereidingen voor de start van het nieuwe seizoen.'

Sportkantines kunnen ook door de GGD worden gesloten. Als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat deze gekoppeld kunnen worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen dan kan een sportkantine voor maximaal veertien dagen gesloten worden.

Wat gaat er gebeuren als iemand besmet is?

Korfbalvereniging De Meervogels uit Zoetermeer is een van de sportverenigingen die in de afgelopen weken te maken kreeg met een coronabesmetting binnen de selectie. 'Dat is iets waar je in de voorbereiding op het nieuwe seizoen geen rekening mee houdt', vertelt bestuurslid Eric Plugge. 'Het is toch schrikken als dat gebeurt. We hadden de dag ervoor net een oefenwedstrijd gespeeld, dus ook die club moesten we gelijk op de hoogte brengen.'

De Meervogels zegde na de positieve test een aantal geplande oefenwedstrijden af. 'Uiteindelijk is dat het minst belangrijke in deze situatie. Het gaat om de gezondheid van de leden. Spelers van de selectie geven training aan jeugdploegen en hebben contact met iedereen binnen de vereniging. Dat kan goed fout gaan.'

'De club heeft nadat bekend werd dat een van de speelsters corona had de rest van de selectie gevraagd zich te laten testen', vertelt Plugge. 'Dit was een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, want eigenlijk wordt opgeroepen om alleen te testen bij klachten, maar door de ontstane ongerustheid hebben veel spelers zich toch laten testen. Wel is het zo dat iedereen die zich niet liet testen een week niet welkom was bij de trainingen.'

De besmetting kwam bij De Meervogels nu tijdens de voorbereiding. Plugge verwacht dat er tijdens de competitie ook wedstrijden verzet gaan worden. 'Clubs zullen elkaar goed op de hoogte moeten houden van wat er speelt en bij een positief geval gelijk contact opnemen met de tegenstander van het volgende weekend. Ik verwacht dat wedstrijden verplaatst gaan worden naar een moment dat iedereen weer schoon is. In het top- en wedstrijdkorfbal zullen die wedstrijden dan wel ingehaald gaan worden, maar in het breedtekorfbal zullen we doen wat kan, maar als er geen ruimte is om een wedstrijd in te halen dan is dat jammer. Gezondheid zal altijd voorop blijven staan.'

Hoe kijken de clubs naar de start van de competitie?

'Tot nu toe gaat het prima, maar als de competitie begint, dan gaan we pas echt merken hoe het in de praktijk loopt', zegt Heuvelman namens SV Gouda. 'In de voorbereiding en met trainen is het niet zo druk, maar met de competitie komen we ruimte tekort. Teams mogen maar met een beperkt aantal spelers in de kleedkamer, dus per team zijn nu twee kleedkamers nodig. We werken daarom ook met douchetijden. Spelers moeten direct na de wedstrijd douchen en zo kort mogelijk douchen. Een biertje doen in de kleedkamer is er voorlopig niet meer bij.'

Ook voorzitter Von Franquemont van korfbalvereniging GKV is benieuwd naar hoe het gaat lopen. 'Er komen situaties waar je vooraf moeilijk rekening mee kunt houden', is hij van mening. 'In de voorbereiding hadden wij een vierkamp op ons complex voor het eerste en tweede. Dat ging de hele dag goed, tot er een regenbui uitbrak. Dan zie je dat iedereen snel de kantine in vlucht of onder de twee partytenten gaat staan. Dan staat iedereen wel dichtbij elkaar en wordt er geen afstand meer gehouden. Voor ons was dat wel weer een les en we gaan iedereen vragen om een paraplu mee te nemen bij slecht weer, zodat niet iedereen in de kantine hoeft te schuilen.'

NOC*NSF is vol vertrouwen dat de start van de competities probleemloos zal verlopen. 'Clubs gaan tot nu goed met de coronamaatregelen om. Veel mensen mijden nog steeds grote druktes en gaan na het sporten direct naar huis. En mensen die blijven hangen hebben er zelf ook belang bij om zich aan de regels te houden', zo vertelt Slot. 'Sporters hebben er zelf ook alle belang bij dat kantines en sportverenigingen openblijven en weten echt wel aan welke regels ze zich moeten houden.'

