Leidse woensdagmarkt terug naar Nieuwe Rijn

De gemeente onderzoekt of de woensdagmarkt op een veilige en verantwoorde manier kan plaatsvinden. Zo komen bijvoorbeeld de drukste kramen op brede plekken te staan en is er tussen de marktkramen voldoende ruimte om een goede doorstroming mogelijk te maken, schrijft mediapartner Sleutelstad.

De gemeente vindt het belangrijk dat Leiden een mooie markt in het centrum heeft. Maar omdat afstand houden nog langere tijd de norm zal zijn, wil de gemeente naar mogelijkheden om de woensdagmarkt weer terug te laten keren in het centrum. Die kan zo worden opgebouwd dat bezoekers meer ruimte hebben. Bovendien wordt deze markt over het algemeen minder druk bezocht dat die op zaterdag.

Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt is verplaatst naar de Lammermarkt en de Beestenmarkt en blijft dat blijft zo tot in ieder geval 1 november 2020. Het besluit of en wanneer de zaterdagmarkt weer terug kan naar de Nieuwe Rijn is afhankelijk van de proef met de woensdagmarkt en de actuele coronacijfers.

Begin juni was er onrust onder marktkooplui vanwege het verplaatsen van de zaterdagmarkt. Het werd aan de Nieuwe Rijn werden volgens de gemeente te druk en daarom werd de markt verdeeld over de Lammermarkt en Beestenmarkt. Marktkooplui waren het niet eens met de verplaatsing. 'We willen niet naar de alternatieve plek die de gemeente ons opdringt', zei marktvoorzitter Soufian el Marsse eerder.

3 oktober

De zaterdagmarkt vindt ook op 3 oktober plaats omdat er dit jaar geen 3 oktoberevenementen zoals de kermis georganiseerd worden in de stad.

LEES OOK: Leiden wil geen grote vervuilende vrachtwagens meer in binnenstad