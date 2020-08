Daklozen nog tot einde van dit jaar in hotels in Scheveningen

De thuis- en daklozen die in hotels op Scheveningen worden opgevangen, blijven daar nog tot waarschijnlijk het einde van het jaar. 'Er is nog geen andere oplossing en de hotels zijn bereid ze op te vangen. Daar maken we dankbaar gebruik van', aldus de woordvoerder van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, maatschappelijke opvang).

De bedoeling was dat de daklozen per 1 september uit de hotels zouden vertrekken om daarna onderdak te krijgen in de reguliere opvang of woningen. Maar dat gaat niet lukken, bevestigt de gemeente Den Haag naar aanleiding van een bericht van het AD.

In de twee hotels in Scheveningen, Andante en Bella Vista, vinden in totaal ongeveer tachtig daklozen onderdak. Nog eens veertig verbleven tot voor kort in het Easy Hotel aan de Parkstraat. Zij moeten wel verkassen en krijgen een plek in het Teleport-hotel aan de Binckhorstlaan.

Dicht op elkaar

Het gaat om zogeheten 'rechthebbenden', dat zijn mensen die eigenlijk een plek moeten krijgen in de reguliere daklozenopvang. Maar daar zouden ze dicht op elkaar zitten. Vanwege corona een onwenselijke situatie. 'Ze sliepen daar op een slaapzaal met tien tot vijftien man. Dat is in deze tijd heel ongezond,' aldus Adiël Vader van het Leger des Heils in Den Haag al eerder.

De opvang van daklozen in hotels in Scheveningen leidde in april tot enige onrust in de buurt en de lokale politiek. Zo zouden ze spugen, schelden, intimideren. Ook zou iemand zijn geslachtsdelen hebben laten zien aan kinderen in de speeltuin. Verder waren er berichten over drankmisbruik. Dat leidde weer tot schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag aan wethouder Van Alphen.

Alleen maar erger

Raadslid Ralf Sluijs stelde ook dat hij de daklozen het liefst zag vertrekken uit Scheveningen. 'We hebben het een weekje aangekeken en het is alleen maar erger geworden. Ik heb huilende bewoners aan de telefoon gehad. Wat mij betreft gaat deze groep met kop en kont de wijk uit.'

Maar dat gebeurde dus niet. Wel schakelde de gemeente extra beveiligers in en ging de wethouder persoonlijk in gesprek met mensen die klachten hadden. Daarna werd het rustig in de buurt, zegt zijn woordvoerder. Dat er nu weer kritiek in de buurt is op de verlenging van het verblijf van de daklozen leidt tot minder begrip in het stadhuis. 'Wat moet je anders? Die mensen op straat zetten?'

Tevreden

Ook de daklozen zijn tevreden met de oplossing. 'Ik ben blij dat we hier nog tot het einde van het jaar kunnen zitten, 't is tenslotte een drie sterren hotel. Alleen het eten zou beter kunnen maar je mag een gegeven paard niet in de bek kijken', aldus een van hen. De bewoners van Scheveningen bevestigen dat de overlast is verdwenen. 'In het begin was het een drama maar nu is het rustig dus ik heb er geen problemen mee dat ze hier tot het einde van het jaar zitten.'

Zoals al eerder bekend werd, staat ook het de zorglocatie voor met corona-besmette daklozen op het punt van verhuizen. Het zogenaamde coronadorp zat vlak naast het ADO-stadion. Maar omdat het voetbalseizoen begint, gaat het nu naar de Henri Faasdreef in Leidschenveen. Daar worden straks niet alleen daklozen uit de direct omgeving opgevangen, maar ook mensen uit Gouda, Leiden en Delft. Die gemeenten hadden daarom gevraagd, aldus de woordvoerder. Tot nu toe heeft er overigens maar een persoon gebruik van gemaakt.