Protest tegen overlast: 'Scheveningers, sta op!'

Roos Padmos organiseerde al eerder een demonstratie tegen intimidatie van vrouwen op de boulevard. Van Maarseveen sloot zich bij haar aan na de steekpartij op De Pier waarbij een 19-jarige Rotterdammer omkwam. Beide Scheveningers kennen de problemen in de badplaats maar al te goed. 'Mensen die de auto's in de straten parkeren en de straat als afvalbak gebruiken om vieze babyluiers weg te gooien, tot bedreiging van onze kinderen', vertelt Padmos. 'Mensen die opkomen voor anderen en in elkaar geslagen worden, er zijn zoveel voorbeelden van overlast.'

'Iedereen is welkom, maar er zijn grenzen', vindt Van Maarseveen. 'Ik vergelijk Scheveningen graag met een aquarium van 50 liter, als je daar 70 liter ingooit dan stroomt er 20 liter over, dat is wat er is gebeurd.'

Vakantie onderbroken

De Haagse politiek onderbrak de vakantie om te praten over de problemen op Scheveningen. De burgemeester wil nu met één strandorganisatie die problemen te lijf. Op zich een goed idee, als er maar vroeg in het seizoen gehandhaafd wordt, vindt Van Maarseveen. Hij benadrukt dat de gemeente vooral ook moet blijven luisteren naar de bewoners. 'Wij weten wat hier speelt.'

Beide organisatoren verwachten vrijdagavond een flinke opkomst, ondanks de verwachte regen. 'Scheveningers, sta op! roept Roos Padmos ze op: 'We hebben zoveel overlast. Laat zien dat de boulevard voor wandelen is, voor gezellig samen een praatje maken. Dat is onze boodschap voor vanavond.'

Rotonde

De actie begin om 19.00 uur bij de rotonde op de Vissershavenweg en eindigt bij de Pier. Naast verschillende bewoners zal ook een aantal fractievoorzitters uit de Haagse politiek spreken. Begeleiding door een brassband moet alles een positieve noot geven 'We hebben al die ellende gehad, de boodschap is duidelijk: dit niet meer', zegt Van Maarseveen. 'En wat is er nu positiever dan een brassband?'

