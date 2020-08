Dierenorganisaties trekken aan de bel: ruim je afval op

Zij zien veel dieren die in de problemen komen omdat ze verstrikt raken in zwerfafval of die ziek worden omdat ze afval inslikken. Onder andere spullen om mee te vissen, zoals vishaakjes zorgen voor problemen. Sinds corona lijkt er sprake van meer zwerfafval, zoals mondkapjes en plastic handschoenen. Ze roepen daarom iedereen op om hun afval netjes in de prullenbak te gooien.

'Mondkapjes hebben draadjes en daar kunnen dieren in verstrikt raken', vertelt Cherinda Caspers van de Haagse dierenambulance. 'Maar ze kunnen zich ook vergissen en denken dat het voedsel is, en zich er in verstikken.' Een tijdje geleden hielp Caspers kater Ken, die met zijn hoofdje in een blikje terecht was gekomen. 'Hij heeft dagen, misschien wel weken, met dat blikje op zijn hoofd rongelopen.'