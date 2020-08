UIT Festival Den Haag: veel te zien, maar 'boek je bezoek'

De traditionele aftrap van het Haagse culturele seizoen ziet er dit jaar door corona anders uit. Toch is er veel te doen in het weekend van 4 tot en met 6 september. Het grootste verschil met voorgaande jaren is dat je niet spontaan ergens naar toe kan gaan, je moet je aanmelden. Je kan bij dertig theaters, podia en andere culturele instellingen binnenkijken, maar: 'Boek je bezoek', is het devies van de organisatie. Omdat het aantal plekken beperkt is en je misschien door de bomen het bos niet meer ziet, een globaal overzicht.

Dit jaar geen podia op het Lange Voorhout. De bezoekers zijn welkom in een aantal theaters, musea en podia in Den Haag. De corona-editie van het UIT Festival heet het BinnenUIT Festival. Let op bij het reserveren: Niet alle optredens zijn gratis.

Op vrijdagavond trappen de Cultuurankers af. Deze theaters en bibliotheken brengen cultuur in Haagse stadsdelen.

Een greep uit het programma:

In Muzee Scheveningen treden vrijdag achtereenvolgens de Haagse zangeres Jennifer Ewbank en Aymar Torres. op. Torres heeft na zijn The Voice-avontuur, waarbij alle stoelen draaiden, net een tweede singel uitgebracht.

Theater de Vaillant: Het theater in de Haagse Schilderswijk was tijdens de lockdown begonnen met Torenconcerten. Tijdens het BinnenUIT Festival zal dagelijks een Torenconcert gehouden worden. Respectievelijk Theaterfanfare Kunst voor het Volk, Opera2day, Slagwerk Den Haag en jazzmusicus Dick de Graaf zullen op de toren optreden.

Zondag spelen acteurs, mimespelers, een dichter en andere podiumkunstenaars voorstellingen in en rondom De Vaillant.

In de Haagse poptempel Paard, staat vrijdag en zaterdag een aantal mini-concerten geprogrammeerd. Vrijdag betreden H3C Showcase, Dragonfruit en Queen's Pleasure het podium. Zaterdag treden The Stangs, Paracetemøl, G.O.D en Marutyri op. De laatste is opgericht door acht Rotterdamse vrienden die de stijlen funk, fusion, jazz en R&B mixen. Hun live-optredens staan ??bekend om de enorme dynamiek, storytelling solo's, veel improvisatie en een grote dosis funk en groove.

Zaterdag en zondag zijn in De Nieuwe Kerk previews van onder andere pianiste Iris Hond, het Residentie Orkest en harpiste Lavinia Meijer.

In het Poppodium Aan Zee presenteert Hagenaar Karel de Rooij zaterdag Variété Aan Zee. De Rooij wil de variété-cultuur zichtbaar maken. Een van de optredens wordt verzorgd door Niek Takens, de meester in het creëren van illusies en het manipuleren van gedachten en meervoudig Nederlands kampioen en vice-kampioen van Europa.



Wie zaterdag of zondag bij de Koninklijke Schouwburg naar binnen loopt kan onder andere naar een Liefdesverklaring van Romana Vrede kijken, Stefan de Walle Dierenverhalen horen voorlezen en luisteren naar muziek van Glen Faria. Zondag brengt het Nationale Theater Spoonface op de planken. Een verhaal over een bijzonder meisje. Ze is joods, verzot op opera en licht autistisch. Dat geeft haar een heel eigen perspectief op leven én sterven.

Het Koorenhuis heeft zaterdag een gevarieerd programma. Zo speelt Theatergroep DEF in samenwerking met het Haags Theaterhuis – THUIS; een voorstelling over entertainment in het post-Corona tijdperk.

De winnaar van het Leids Cabaretfestival 2018, Farbod Moghaddam trapt met Frappant Comedy het nieuwe stand-up comedyprogramma van het Koorenhuis af.

In reguliere jaren loop ja na een bezoek aan het UIT Festival met tassen vol informatie, kaartjes en flyers. Vooral op de Cultuurmarkt op het Lange Voorhout kan je geen kraampje passeren zonder een flyer van een muziekschool, amateurgezelschap of kunstencentrum in je handen gedrukt te krijgen. Dit jaar vindt de Cultuurmarkt online plaats. Op deze site presenteren de verschillende instellingen zich.

Er zijn allerlei presentaties te zien, van het Haags Kinderatelier tot Dansschool Residance Dorany.

Dit zijn de instellingen die van tijdens het BinnenUIT Festival Open Huis houden.

Dakota

PAARD

De Nieuwe Regentes

Muzee Scheveningen

DiamantTheater

Nieuwe Kerk

In het Koorenhuis

Grote Kerk

Onze Ambassade

Theater de Vaillant

Korzo

Koninklijke Schouwburg

Nationaal Monument Oranjehotel

Kunstmuseum

Dégradé

Rabarber

Zuiderparktheater

Stroom Den Haag

Greyspace in the Middle

Bibliotheek Leidschenveen | Ypenburg

Bibliotheek Loosduinen

Bibliotheek Nieuw Waldeck

Kloosterkerk

Marcello's

Poppodium Aan Zee

Laaktheater

Beweigi

Zeeheldentheater

Rijswijkse Schouwburg

Haags Historisch Museum

De Mussen

