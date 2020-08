Een jaar cel voor brandstichting in gevangenis Scheveningen

De Haagse rechtbank heeft een 28-jarige Roemeense man veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden vanwege brandstichting in de penitentiaire inrichting (PI) Haaglanden op Scheveningen begin dit jaar. Het OM had een langere celstraf geëist, van veertien maanden.

Op 13 januari dit jaar stak de Roemeen met behulp van toiletpapier en een aansteker zijn cel in brand. De vlammen reikten tot het plafond van de cel en er was veel rook in de PI. De man was boos geworden omdat bewaarders zijn televisie hadden weggehaald uit zijn cel. Dat deden ze omdat de man al opstandig was, en zijn cel 'aan het verbouwen was'. De bewaarders wilden grotere schade voorkomen.

De officier van justitie meende dat de rookontwikkeling fataal had kunnen aflopen voor de gedetineerden in de andere cellen en ook voor het gevangenispersoneel. 'Dit was een levensgevaarlijk delict', zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens de zitting.

Verslaafd en ziek

De advocaat van de Roemeen vond dat de brandschade in de cel van de Roemeen meeviel. Ook zou er geen groot risico zijn geweest voor medegedetineerden en PI-personeel. De rechtbank meent nu ook dat er alleen gevaar was voor goederen. Dat er levensgevaar was voor personen vindt ze niet bewezen.

De Roemeen was verslaafd was aan heroïne en crack. 'Ik ben naar Nederland gekomen omdat drugs hier legaal zijn', vertelde hij de rechtbank twee weken geleden. Na een maand in Nederland, belandde hij al in de cel vanwege de diefstal van een telefoon. De verzwakte man heeft aids en kanker.