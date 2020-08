Vergunning nieuwbouwhuis in Leiden het duurst, in Den Haag het goedkoopst

Wie een nieuwbouwwoning koopt, is vaak flink meer kwijt aan gemeentelijke vergunningen dan vorig jaar. Zo verhoogde Leiden de prijs van de zogeheten bouwleges vorig jaar met 115 procent. Landelijk gaat het gemiddeld om een verhoging van 2,4 procent ten opzichte van 2019. Dat staat in het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH).

De laagste bouwleges betalen nieuwbouwkopers in Den Haag (gemiddeld 2057 euro) en ook in Baarn en de Limburgse gemeente Beekdaelen vallen de kosten voor de vergunning aanzienlijk lager uit.

Voorschoten was vorig jaar koploper met 12.000 euro aan leges voor een gemiddelde nieuwbouwwoning. Volgens VEH heeft de gemeente gereageerd op de kritiek van de organisatie en verlaagt de leges dit jaar met bijna 29 procent naar 8.840 euro.

Wie een huis wil bouwen moet bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen. De bouwleges, of legeskosten, zijn de kosten voor het in behandeling nemen van je vergunningaanvraag. Deze moet je ook betalen als de vergunning uiteindelijk niet verleend wordt. De kosten voor leges zijn per gemeente verschillend. Bron: architectdirect.nl

Onaanvaardbare verschillen

In Limburg zijn mensen die een huis willen bouwen het duurst uit: Kerkrade verhoogde de prijs met 150 procent. In Kerkrade kost de bouwvergunning van een gemiddelde nieuwbouwwoning 8269 euro. Dat was vorig jaar gemiddeld 3316 euro. De gemeente Leiden rekent 7640 euro, tegen 3548 euro in 2019. Andere gemeenten met forse prijsstijgingen zijn bijvoorbeeld Oegstgeest en het Waddeneiland Terschelling.

Vereniging Eigen Huis vindt de grote onderlinge verschillen tussen gemeenten onaanvaardbaar. 'Dezelfde nieuwbouwwoning is alleen al daardoor in de ene gemeente vele duizenden euro's duurder dan in een andere. Dat moeten we echt niet willen. Al vele jaren is de reactie van opeenvolgende ministers dat deze enorme prijsverschillen ongewenst zijn en daarom moet nu eindelijk eens iets gebeuren', zegt VEH-directeur Cindy van de Velde.

Vereniging Eigen Huis dringt er bij minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op aan om de kosten voor bouwvergunningen aan banden te leggen.

LEES OOK: Leiden wil investeren in nieuwe kantoren en extra woningen Schipholweg