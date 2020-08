Jan Janssen (80) fietst mee met zijn eigen fietsronde: '100 kilometer gaat wel lukken'

Zo fit als een hoentje komt de tachtigjarige wielerlegende Jan Janssen aangefietst om mee te doen aan de 'Ode aan Jan Janssen' tour. Hij is niet de enige, driehonderd wielrenners doen ook mee aan de tour die 100 kilometer lang is. Het is het oude trainingsrondje dat Janssen in het verleden heel vaak fietste.

Jan Janssen is één van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners aller tijden. Hij werd wereldkampioen, won Parijs-Roubaix en schreef als eerste Nederlander zowel de Ronde van Spanje als de Ronde van Frankrijk op zijn naam. De lijst is lang. Redenen in overvloed om een ode te brengen aan Nederlands allerbeste beste sprinter, vindt Linda Griët, organisator.

In januari werd een bronzen beeld onthuld in Nootdorp, het geboortedorp van Janssen. 'Alleen een beeld vonden we niet genoeg, daarom voegen we er maar al te graag een jaarlijks terugkerende toertocht aan toe, die de route van deze legende karakteriseert', zegt Griët.

'Nootdorp is niet meer zo pitroresk'

'Ik heb zin in mijn oude trainingsrondje, ik heb gelukkig een goed team naast me zitten met twee van mijn zoons, dus die 100 kilometer gaat wel lukken', zegt de wielerlegende. 'Eindelijk weer eens terug in mijn geboortedorp, Nootdorp, maar', voegt hij eraan toe, 'ik vind het niet meer zo pittoresk als het ooit was, het is wel enorm veranderd en dat is jammer.'