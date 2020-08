Leidse studentenverenigingen hameren op anderhalve meter afstand

Vijf Leidse studentenverenigingen roepen alle studenten - leden en niet-leden - op om zich aan de coronaregels te houden. 'Als wij als Leidse studenten niet verantwoord omgaan met de vrijheid die we hebben, zal deze vrijheid immers weer afgenomen worden via regionale of nationale maatregelen', staat er in een brief van Minerva, Augustinus, SSR, Catena en Quintus. Bij de brief zit een meetlint van anderhalve meter om studenten er aan te herinneren afstand te houden. En op de sociƫteiten worden banners opgehangen.

De Leidse introductieweek voor nieuwe studenten, de EL CID, zit er inmiddels op en studies en studentenverenigingen beginnen aan hun eigen introductieperiode. Burgemeester Henri Lenferink heeft negen studentenverenigingen afgelopen week ontheffing gegeven om een introductie of ontgroening te organiseren. 'Het is nu aan ons om het vertrouwen van de stad niet te schaden', schrijven de verenigingen samen met de Plaatselijke Kamer van Verenigingen, de koepelorganisatie van de 24 studentenverenigingen.

'COVID-19 is een gevaarlijk virus, óók voor studenten, óók voor jou', schrijven de verenigingen aan de studenten. 'Te veel van onze leeftijdsgenoten zijn ziek geworden en te veel van ons zijn de afgelopen maanden opa's, oma's of ouders verloren aan het virus. Daarnaast zijn veel medestudenten nog steeds zeer beperkt in hun doen en laten doordat zij in een risicogroep vallen. Ook hun veiligheid breng je in gevaar als je geen afstand houdt of een feest organiseert', staat er in de brief.

'Wie zie ik en wie niet?'

De verenigingen benadrukken dat ze alle nieuwe studenten een start van het studentenleven willen geven die ze verdienen. Daarom roepen de voorzitters op om de regels na te leven: houd anderhalve meter afstand tot iedereen die niet tot je huishouden behoort, geef géén feestjes, laat je testen als je klachten hebt en ga in quarantaine als je terugkomt uit een oranje of rood gebied. 'Blijf stil staan bij de keuzes die je maakt, wie zie ik en wie niet? En zien we elkaar op verantwoorde afstand? Alleen samen houden we dit virus onder controle.'

