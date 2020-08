Op Spitsbergen omgekomen Job was iemand 'die je direct in je hart sluit'

Een graag geziene jongen. 'Echt iemand die je gelijk in je hart sluit.' Zo omschrijft Michelle van Dijk de 39-jarige Job uit Amsterdam, die afgelopen vrijdag na de aanval door een ijsbeer om het leven kwam op haar camping op Spitsbergen. 'Hij was bij iedereen geliefd.'

Michelle en Job leerden elkaar jaren geleden kennen, toen ze samen bij het Paard in Den Haag werkten. Job was daar stagehand, hij verrichte hand- en spandiensten rond het podium. Toen Van Dijk hem vertelde over haar werk als gids op Spitsbergen, raakt hij direct enthousiast. 'Hij vond het geweldig', herinnert de Westlandse zich.

In 2018 ging hij voor het eerst voor haar aan de slag als beheerder op haar camping nabij de plaats Longyearbyen. 'Hij zorgde ervoor dat mensen zich er welkom voelden.' Vorig jaar was hij er niet, maar dit jaar weer wel. De muziekwereld lag plat en Job had tijd. 'Hij had er veel plezier in. Half juli gingen de grenzen weer open en hij ging er direct naartoe.'

Fjord

Afgelopen weken werden rond de fjord waaraan de camping staat, al een paar keer ijsberen gezien. Van Dijk, die vanwege corona op dit moment in het Westland is, hield daarover steeds contact met Job. 'Uiteraard heb ik hem gevraagd of hij daarvan op de hoogte was. Hij antwoordde dat de situatie onder controle was. Dus zag ik eigenlijk geen reden om me zorgen te maken. Het was een heel ervaren jongen en heeft ook de lokale poolgidsopleiding gedaan. Hij was mans en ervaren genoeg.'

Toch werd Job vrijdagmorgen in alle vroegte aangevallen toen hij in zijn tent lag te slapen. Omstanders schoten de beer daarop neer. Het dier slaagde er nog wel in richting een nabijgelegen vliegveld te gelopen. Daar werd hij later op een parkeerplek dood gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een driejarige beer, die vorige week in het fjord gesignaleerd waaraan ook de camping staat gesignaleerd. Het dier werd toen door de autoriteiten naar een fjord verderop gejaagd.

Veel minder ijs

Van Dijk: 'De camping bestaat al 44 jaar. In al die tijd is zoiets nog nooit gebeurd.' Wel signaleert zij dat op Spitsbergen veel verandert. IJsberen zijn daar beschermd. Daarom komen er steeds meer van. Tegelijk is er door de opwarming van de aarde veel minder ijs. De beren komen steeds meer op het land. Ze worden steeds vaker bij de fjorden gesignaleerd. Als dat gebeurt, worden ze wel door de autoriteiten verplaatst. Zo waren de moeder van deze beer en een dochter van haar nog recent met een helikopter naar elders gebracht.

Omroep West maakte eerder een documentaire over de camping van Michelle op Spitsbergen

Op de camping verbleven op het moment van het dodelijke incident nog zes mensen. Twee gasten en vier mensen die er min of meer woonden, ook zeer ervaren gidsen. Het gaat om drie Duitsers, een Noor, een Fin en een Italiaan. Hen wordt psychologische steun aangeboden. 'Want het is voor hen natuurlijk zeer traumatisch', aldus de Westlandse eigenaresse van de camping.

Tragische gebeurtenis

Van Dijk mag zelf niet naar Spitsbergen toe, omdat de grenzen wegens corona zijn gesloten. Maar ze staat wel voortdurend in contact met mensen daar. Zoals met de politie die onderzoek doet naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Van Dijk zegt zelf in een soort shock te zitten. En leeft ook zeer met de familie van Job. 'Dit is echt een zeer tragische gebeurtenis. Een groot verlies.'

