Den Haag moet ook kinderburgemeester krijgen, vindt grootste partij in de raad

Net als veel andere gemeenten in ons land, moet ook Den Haag een speciale kinderburgemeester krijgen. Hij of zij moet de kinderen een stem geven én met de grote burgemeester op pad gaan naar evenementen als de intocht van Sinterklaas, Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking en bijvoorbeeld de opening van een nieuwe school. Ook kan de jeugdburgemeester werkbezoeken brengen aan jeugdinstanties en assisteren bij de opening van kinderactiviteiten.

Daarvoor pleit de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag. De partij gaat hiervoor ook binnenkort een initiatiefvoorstel indienen: 'Kinderburgemeester met een groen-geel hartje'.

Veel gemeenten in Nederland hebben al een speciale kinderburgemeester. Zij geven daarmee vorm aan een verdrag van de Verenigde Naties uit 1989, waarin staat dat ieder kind het recht heeft zich te ontwikkelen. Hieronder valt ook dat kinderen in staat moeten zijn kennis te maken met vormen van democratie, participatie en inspraak. 'Kinderen moeten zelf leren benoemen en formuleren wat ze nodig hebben om goed en veilig te kunnen opgroeien. Deze participatie is een onmisbaar onderdeel van de ontwikkeling van een kind', aldus de schrijver van het voorstel, raadslid Nino Davituliani.

'Vlotte spreker'

De nieuwe, jonge burgemeester moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, staat in het plan. Hij of zij zou in groep 7 of 8 van de basisschool moet zitten, moet het leuk vinden om in de belangstelling te staan, wat tijd hebben voor de activiteiten en ook een 'vlotte spreker' zijn. Directe familie van raadsleden of collegeleden komt niet in aanmerking.

De jonge burgemeester moest ook een speciale plek krijgen in de raadzaal. Geïnspireerd op de #toekomststoel, een idee van Jan Terlouw, pleit Davituliani in haar voorstel voor een kinderstoel in de gemeenteraad. Hierop kan de benoemde kinderburgemeester daadwerkelijk zitting nemen om de vergaderingen te volgen. 'Dit helpt de raad eraan herinneren dat beslissingen impact hebben op de toekomst van de jongeren en kinderen in onze samenleving', aldus het plan.

Argumenten

De partij heeft een flink aantal argumenten voor de komst van een kinderburgemeester en de activiteiten daar omheen. Kinderrechten zouden ermee worden 'verankerd in de samenleving'. Ook zijn ze goed om kinderen meer te betrekken bij het werk van de gemeente. Ze bieden ook een kans om kinderen kennis te laten maken met de lokale democratie. Verder zouden ze bijdragen aan het 'benadrukken van identiteit en stadstrots onder de kinderen'.

De partij wil nog meer doen om jongeren bij de politiek te betrekken, staat in het voorstel. Zo moeten alle scholen een lesbrief krijgen over het functioneren van de Haagse politiek.

Positief

Davituliani wijst erop dat ervaringen met kinderburgemeesters in andere gemeenten positief zijn. Als dat in Den Haag ook zo is, zijn ook andere vormen denkbaar om kinderen bij de politiek te betrekken, aldus het raadslid. Ze denkt daarbij aan het instellen van kinderwethouders.

De Haagse gemeenteraad moet tijdens één van de volgende vergaderingen besluiten of de kinderburgemeester er ook echt komt. Davituliani denkt dat het belangrijk is voor de stad om een nieuwe officiële functie toe te voegen. 'Zo weten we beter wat er speelt onder onze jeugd en zorgen we ervoor dat kinderen in onze gemeente worden gehoord.'