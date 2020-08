Rankovic tevreden na knappe oefenzege op AZ: 'Heb een ploeg gezien die ik iedere week wil zien'

ADO Den Haag-trainer Aleksandar Rankovic was zaterdagavond na de knappe oefenzege op AZ (1-0) tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg. 'Wij hebben wel een ander gezicht laten zien dan vorige week. Het is en blijft vriendschappelijk, maar ik heb in de eerste en tweede helft bij vlagen een ploeg gezien die ik iedere week wil zien', zei hij na de wedstrijd.

In de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding werd nieuwkomer Jonas Arweiler matchwinner. 'Tegen AZ speelde hij met Michiel (Kramer, red.) in een 4-4-2-formatie. Hij is een speler die een aanspeelpunt kan zijn, heeft een goede techniek. Daarnaast kan hij ook diepte maken, voor mijn gevoel is hij een allround spits', zei Rankovic over de huurling van FC Utrecht. 'Het enige wat je wel ziet, is dat hij wedstrijdritme mist. Wij hebben nu twee weken om hem conditioneel beter te maken.'

Een week eerder speelde ADO Den Haag tegen Vitesse in twee formaties: 5-3-2 en 4-4-2. Met name uit de eerste tactiek haalde de Haagse trainer weinig voldoening. Tegen AZ werd dan ook negentig minuten voor een tweespitsensysteem gekozen. 'Ik ben tevreden met dit systeem en ik denk dat 4-4-2 op dit moment ook het best bij mijn spelers past. In de competitie heb je met meerdere tegenstanders te maken. Daarom wil ik dat mijn team minimaal twee systemen kan beheersen’, aldus Rankovic.