Exceptioneel talent met veel pech; Ricardo Kishna aast op revanche bij ADO Den Haag

Inter Milan, Liverpool, Napoli. Zomaar wat clubs die in 2011 achter Ricardo Kishna aanzitten. De dan 16-jarige buitenspeler wordt door de kenners in de 'buitencategorie' voetbaltalenten geplaatst. De vraag is niet of Kishna doorbreekt, maar eerder wanneer. Ondanks de lokroep van grote Europese clubs blijft de talentvolle Hagenaar in Nederland en tekent zijn eerste contract bij Ajax.

Zijn exceptionele kwaliteiten blijven opvallen en in februari 2014 maakt Kishna zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers. In de Europa League-wedstrijd met Red Bull Salzburg komt hij na een uur binnen de lijnen. Een week later wacht zijn competitiedebuut tegen AZ. Hij is gelijk trefzeker.

Kishna in dienst van Ajax | Foto: Soccrates Images

In de twee seizoenen bij Ajax komt Kishna tot 34 competitiewedstrijden en zes doelpunten. Een moeizame relatie met hoofdtrainer Frank de Boer leidt eerder dan verwacht een transfer in. Lazio Roma slaat toe, betaalt drie miljoen euro voor hem en legt Kishna in 2015 voor vijf jaar vast.

Duitse vedette ziet potentie in Kishna

In Italië ontfermt de Duitse vedette Miroslav Klose zich over de linksbuiten. Hij ziet veel potentie in Kishna en maakt hem wegwijs in het Italiaanse voetbal. In zijn eerste twee seizoenen komt hij tot zestien wedstrijden en twee doelpunten. Een uitleenbeurt aan Lille moet de Hagenaar meer aan spelen laten toekomen. Maar na elf wedstrijden eindigt zijn Franse avontuur, als Lazio Roma niet akkoord gaat met een bod van zes miljoen euro. De Italiaanse topclub vraagt het dubbele.

Kishna als speler van Lazio Roma | Foto: Soccrates Images

Een grote stunt is in de maak als op 31 augustus 2017 ADO Den Haag genoemd wordt als nieuwe bestemming voor Kishna. Diverse clubs uit de Serie A azen op zijn handtekening, maar Kishna wil terug naar waar het voor hem ooit begon: ADO Den Haag.

Noodlot

In de tweede competitiewedstrijd in het shirt van de Haagse club slaat het noodlot toe. Kishna scheurt zijn voorste kruisband en staat de rest van dat seizoen buitenspel. Een vervelende knieblessure. Eerder kampt hij bij Lazio Roma en Ajax al met andersoortige knieklachten. Zijn droom om voor het Haagse publiek te excelleren, valt in het water.

Een periode van zestien maanden revalideren volgt. De eerste minuten in het ADO-shirt maakt Kishna begin 2019, op een bijveld van een amateurclub uit Tilburg, waar Jong ADO Den Haag een wedstrijd speelt tegen leeftijdsgenoten. Wat Kishna in een half uur laat zien, is verbluffend en hoopgevend voor de tweede seizoenshelft. Toch blijft zijn rentree in het eerste uit. Het gevoel in de knie is nog niet goed.

Kleine ingreep

Het herstel gaat verder en Kishna brengt weer een bezoek aan zijn behandelend arts in Amerika. Door een kleine ingreep krijgt hij definitief groen licht en kan hij zich gaan richten op zijn rentree. In de winterstop van het seizoen 2019/2020 is er contact met ADO Den Haag, maar de selectie van Alan Pardew zoekt versterkingen die direct inzetbaar zijn.

Kishna debuteert in 2017 voor ADO Den Haag | Foto: Soccrates Images

Kishna werkt individueel aan zijn herstel en speelt, doordat de competities eerder stoppen vanwege de uitbraak van corona, bijna dagelijks wedstrijden met bevriende voetballers die dan thuiszitten. Het plezier keert terug en het gevoel in zijn knie is goed. De 25-jarige voetballer realiseert zich dat wellicht de belangrijkste fase in zijn carrière is aangebroken. Hij moet aankomend seizoen spelen en zichzelf opnieuw laten zien.

Volop interesse

Aan interesse is geen gebrek. Diverse clubs uit binnen- en buitenland informeren naar Kishna, die meerdere aanbiedingen naast zich neerlegt. Geld is niet belangrijk, gevoel en perspectief op eerherstel des te meer. Zijn keuze valt op ADO Den Haag, waar men de voetballer Kishna nooit heeft gezien. Hij is gretig en vastberaden zijn oude vorm aan het Haagse publiek te showen. Een prestatiecontract ligt klaar en zal maandag na medische keuring getekend worden.

Met vier tot zes weken hoopt de Haagse voetballer wedstrijdfit te zijn en zich weer 'voetballer' te noemen. Acties maken aan de zijlijn, voorzetten afleveren, belangrijk zijn, zich opwerpen tot de nachtmerrie van iedere rechtsback. Dat is wat hij wil. Daar snakt hij naar. En eerlijk is eerlijk. Als zijn knie hem dit keer niet in de steek laat, zal het wekelijks smullen worden.

Kishna wordt op 4 januari 1995 geboren in Den Haag. Hij begint met voetballen bij het Voorburgse VUC. Op zijn zevende maakt hij de overstap naar ADO Den Haag, daar speelt hij onder meer met Nathan Aké. Ajax plukt de buitenspeler op zijn veertiende uit de opleiding van de Haagse club.