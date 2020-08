Alphense Aiden (5) doet langs veld mee met grensrechter en gaat viral: 'Dank voor je hulp'

Al de hele wedstrijd drentelde Aiden wat heen en weer. Maar ineens viel het Nousjka op dat haar zoon de grensrechter ging nadoen. 'Hij deed ineens de mimiek en de moves van de grensrechter na. Hij rende ook mee met hem. Zo zijn handje omhoog en zijdelings. Hij had ook een fluitje in zijn handen waarmee hij de aanwijzingen deed', vertelt ze. Nousjka en haar vriend zijn gelijk gaan filmen en zetten de video nog terwijl ze op de tribune zaten op Twitter.

Direct na het einde van de wedstrijd wilde Nousjka graag een foto van haar zoontje en de grensrechter maken als herinnering, maar de grensrechter had totaal niet door dat Aiden achter hem al zijn 'grensrechterskills' aan het kopiëren was. 'En gelukkig maar, want de grensrechter deed het wel goed', aldus Nousjka. 'Hij was nog bezig met het afronden van de wedstrijd en wilde daarom niet meewerken. We vonden het jammer, maar begrepen het wel.'

Alsnog foto en spulletjes

Grensrechter Murat Küçükerbir zag pas toen hij thuis was wat er zich vlak achter zijn rug had afgespeeld. 'Ik had het totaal niet door. Ik sta met mijn gezicht de andere kant op. Pas bij het zien van de video viel bij mij het kwartje dat de ouders van deze jongen mij wat vroegen.' Murat besluit daarop via social media contact op te nemen met de vriend van Nousjka.

'Hoe leuk zou het zijn als ik het even kan goedmaken met Aiden?', vertelde Murat. Hij stapte daarom zondagochtend vanuit Haarlem in de auto om de jonge grensrechter in Alphen aan den Rijn te ontmoeten. 'Hij kwam langs met wat spullen en om een foto te maken. Netjes in de deuropening. Heel tof', vertelt moeder Nousjka over de ontmoeting bij hun huis. 'Murat gaf hem een shirt en een rode en gele kaart. Op de gele kaart stond geschreven: 'Dank je voor je hulp bij Feyenoord - NAC, Aiden!'

Aiden samen met grensrechter Murat Kucukerbir | Foto: Nousjka Beusenberg

'Spannend en onder de indruk'

'Ik had nog een shirt en twee kaarten thuis liggen dus ik had daar het een en ander opgeschreven', zegt Murat over zijn actie. 'Toen ik aanbelde, stond Aiden al bij de deur te wachten. Eenmaal daar vond hij het wel spannend en was hij onder de indruk', aldus Murat.

De grote vraag is of Aiden later ook daadwerkelijk als grensrechter op de velden te zien zal zijn. 'Aiden is altijd al groot fan van voetbal geweest en al helemaal van Feyenoord. Het heeft nogal wat aangewakkerd bij hem, dus hij wil nu wel grensrechter worden', zegt Nousjka lachend.

Aiden samen met het shirt dat hij kreeg van de grensrechter | Foto: Nousjka Beusenberg