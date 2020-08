Charlie (9) en Sophie (10) winnen Alphen's Got Talent: 'Fijn dat dit er is'

Normaal gesproken zit de zomervakantie boordevol activiteiten, maar de coronacrisis is dit jaar spelbreker. Om te voorkomen dat kinderen zich deze zomer suf vervelen, heeft de Alphense kinderraad een lokale variant op Holland's Got Talent bedacht. 'Het leek ons wel leuk voor alle kinderen', vertelt de 10-jarige Marijse Vogel, kinderwethouder voor natuur, milieu en duurzaamheid. 'We hebben het op school bedacht en de kinderraad vond het een goed idee.'

In het Parktheater treden zes finalisten op in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar. Uiteindelijk wordt de talentenjacht en tevens afsluiter van het jaarlijkse Vakantiespel gewonnen door het duo Charlie van Pamelen (9) en Sophie de Jong (10), die samen het lied 'Ooit zal ik gaan' van Vaiana (Vajèn van den Bosch) ten gehore brengen. 'Niet normaal goed', noemt de kinderraad hun optreden. 'Misschien wel beter dan het origineel', vindt Daya Hendriks (19), jurylid en voormalig deelneemster aan The Voice Kids.

'Kinderen worden hier blij van'

'Ik vond het heerlijk om überhaupt weer in een theater te zijn', aldus Thomas Berge op zijn beurt. 'En om naar die kids te kijken, hoe ze zongen en hoe ze dansten. Het was echt heel erg leuk. Je merkt gewoon dat die kinderen hier blij van worden. En dat ze, ondanks de crisis waar we allemaal doorheen gaan, wat aan het doen zijn. Dat is fijn om te zien.'

Toch erkent de kinderwethouder dat verveling af en toe op de loer ligt. 'Hoe wij deze periode beleven? Een beetje saai', antwoordt Marijse. 'We kunnen gelukkig wel gewoon afspreken. Maar verder is het binnen of buiten spelen, in je eentje of met een paar vrienden. En jezelf vermaken.' Charlie en Sophie: 'Wij vervelen ons best wel vaak eigenlijk. Dus we vinden het fijn dat dit er is.'

Droomduet met Marco Borsato

De twee beste vriendinnen - Charlie wil net als haar moeder kapster worden en Sophie droomt van een duet met Marco Borsato - hebben hun zenuwen glansrijk overwonnen. Ze slagen er zelfs in om Thomas Berge te ontroeren. Of hij niet de neiging heeft gehad om het podium op te stappen en zelf even te zingen? Lachend: 'Dit is de eerste keer dat ik in een soort juryschoenen stond, maar het kriebelde wel.'

Het vooruitzicht voor hem en zijn collega-muzikanten geeft daarentegen vooralsnog weinig reden tot lachen. Om deze periode van droogte te overbruggen, heeft hij het concept Music and Dining bedacht, oftewel thuisconcerten gecombineerd met maaltijden. 'In mijn branche is het huilen met de pet op, het is echt verschrikkelijk. Maar we maken er gewoon wat moois van. Altijd positief blijven.'

