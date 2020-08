Scholen gaan weer beginnen: 'Fijn om eindelijk weer al mijn vrienden te zien'

Lakshmi Chirmoti (12) gaat naar de brugklas van het Lyceum Ypenburg in Den Haag

Lakshmi Chirmoti

'De vakantie was heel chill. Ik heb veel tv gekeken en afgesproken met vriendinnen. Ik ben niet op vakantie geweest, maar dat vond ik niet zo erg. Mijn oma was op bezoek uit Suriname, dat was erg leuk. Ze was wel de hele tijd aan het zeuren dat ze weer terug wilde naar Suriname. Maar nu ze daar weer is, mist ze ons heel erg.'

'Het is best spannend om naar een nieuwe school te gaan. Mijn vriendinnen gaan allemaal naar andere scholen. Mijn nieuwe klas heb ik al ontmoet op een kennismakingsdag voor de vakantie. Dat ging erg goed, we moesten wel afstand houden van leraren en ouders. Er zijn niet echt strenge regels op mijn nieuwe school. We hebben een brief gekregen waarin wat dingetjes staan, zoals afstand houden van leraren, maar gelukkig niet van klasgenoten. Wel moet ik van school alvast een laptop hebben, voor als we toch weer thuis les krijgen.'

Malou Appiah Aborah (16) gaat naar 5 vwo op het Maris Belgisch Park in Den Haag

Malou Appiah Aborah

'We zijn dit jaar op vakantie geweest in Drenthe en Friesland, dat was leuk. Eigenlijk zouden we naar Bali gaan, maar dat ging natuurlijk niet door. Ik heb niet heel veel zin om weer naar school te gaan. Het is leuk om iedereen weer te zien, maar ik heb veel lange dagen. Daar zie ik wel tegenop. Ik vond de digitale lessen van voor de vakantie juist fijn. Ik kon zelf bepalen en plannen wat ik deed. In het begin zag ik mijn vriendinnen weinig, maar na een paar weken hebben we toch weer veel met elkaar afgesproken.'

'Op mijn school hebben ze looprichtingen aangebracht, zodat het niet te druk wordt in de gangen. Verder moeten we vaak onze handen wassen en schoonmaken, maar dat deed ik de afgelopen maanden toch al heel veel.'

Tijs Westenberg (16) gaat naar het ROC Mondriaan in Den Haag, zat op het Wellantcollege

Tijs Westenberg

'Ik ga beginnen aan een schildersopleiding, vier dagen werken, één dag naar school. Een paar jaar geleden kwam ik erachter dat ik schilderen leuk vind, ik heb dus erg veel zin in deze opleiding. De laatste maanden op het Wellantcollege waren wel raar. Ik had best moeite met de digitale lessen. Je kon niet even snel wat vragen stellen. Ook miste ik mijn vrienden heel erg, we zagen elkaar veel minder dan normaal.'

'Ik houd me wel zoveel mogelijk aan alle coronaregels, maar soms vergeet je het gewoon. Ik ben wel blij dat ik weer kan voetballen, alleen jammer dat je niet meer samen in de kleedkamer mag. Je mist dan toch wat sfeer rond de wedstrijd. Ik ben blij als alles weer normaal is, daar kijk ik echt naar uit.'

'Van mijn nieuwe opleiding heb ik nog niet veel gehoord over maatregelen rond corona. Ik verwacht komende week te horen wat we allemaal wel en niet mogen. We zitten ook met wat oudere jongens in de klas, ik ben benieuwd of we dan afstand moeten houden.'

Ash Chin A Foeng (14) gaat naar 3 havo op het Wateringse Veld College in Den Haag

Ash Chin A Foeng

'Ik denk dat het wel wennen wordt om na zo'n lange tijd weer vijf dagen in de week naar school te gaan. Maar ik heb er wel weer zin in. De laatste weken voor de vakantie moest ik alleen op dinsdag naar school. De rest van de lessen was digitaal. Mijn vrienden heb ik echt gemist de afgelopen maanden. Ik vond die hele periode met de sluiting van de scholen vooral erg saai, ik ben blij dat het langzaam weer een beetje normaal wordt.'

'We hebben wat regels doorgekregen voor het komende schooljaar. Van leraren moeten we anderhalve meter afstand houden en verder vaak onze handen schoonmaken. Ik ben niet echt bang om corona op te lopen. Maar probeer wel voorzichtig te zijn. Zeker voor mijn oma, ik wil niet dat zij ziek wordt.'