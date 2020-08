Toegangspoortjes Den Haag Centraal gesloten

'Bij perron 8 en 9 wil het nog wel eens heel druk zijn', legt Arno Leblanc namens de NS uit. 'Hier komen vaak tegelijk treinen binnen en daar stonden dan de poortjes bij. Als het dan te druk wordt, dan zou je een veiligheidsprobleem kunnen krijgen. Daarom waren de poortjes tot maandagmorgen ook nog steeds open.'

Om de toeloop van reizigers beter te spreiden zijn de poortjes een aantal meter verplaatst. De in- en uitcheckpoortjes zijn ruim zes meter de stationshal in geplaatst en er zijn extra poortjes bijgekomen. Zo is de in- en uitcheckcapaciteit vergroot en kunnen reizigers makkelijker overstappen zonder dat ze in en uit moeten checken. Den Haag Centraal is het 74ste treinstation in Nederland waar de toegangspoortjes worden gesloten.

Binckhorst

Het is de bedoeling dat de poortjes over een aantal jaar weer op hun oude plek worden teruggezet. 'ProRail gaat de komende jaren de sporen een paar meter naar achter leggen, richting de Binckhorst', vertelt Leblanc. 'Dan ontstaat er weer dezelfde ruimte als er nu is.'

De gesloten toegangspoortjes zorgden maandagmorgen niet voor extra drukte op het station. De NS zet de komende twee weken medewerkers in om de reizigers te helpen nu de situatie is veranderd. De meeste reizigers kunnen zich wel vinden in de nieuwe situatie. 'Het is een prima actie, zeker als het helpt met het spreiden van de drukte', vertelt een van de reizigers. 'En daarnaast helpt het om het aantal zwartrijders terug te dringen.'

