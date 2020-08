Scholen gaan niet meer landelijk dicht bij coronauitbraak

Minister Arie Slob gaat er alles aan doen om een nieuwe landelijke sluiting van scholen bij een uitbraak van het coronavirus te voorkomen. 'Als er op plekken extra maatregelen nodig zijn, dan moet dat op schoolniveau, lokaal of regionaal gebeuren', zo zegt de minister van Onderwijs bij de start van het nieuwe schooljaar in de regio.

Nu ook de zomervakantie in de regio Midden erop zit zijn alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in heel Nederland weer begonnen met fysiek lesgeven. Vanwege het coronavirus gingen alle scholen enkele weken dicht, maar dat wil Slob dit schooljaar zoveel mogelijk voorkomen door gerichter in te grijpen. 'De GGD en de veiligheidsregio kunnen dan ingrijpen en één school of meerdere scholen in een plaats, gemeente of regio sluiten. Dus niet dat als er in Amsterdam iets speelt, ook scholen in Groningen dicht moeten,' zo vertelt hij in het AD.

Sommige scholen kiezen ervoor mondkapjes te verplichten. Slob wijst erop dat ze daartoe de ruimte hebben, maar sluit een landelijke plicht uit. 'We hebben adviezen gekregen en daaruit blijkt dat mondkapjes niet echt toegevoegde waarde hebben. Dat is dus niet nodig. Wij baseren onze keuzes op het OMT.'

Geen onderscheid

Leraren hadden gevraagd om voorrang te krijgen bij de afname van een coronatest. Minister Slob vertelt dat dit niet gaat gebeuren. 'De inzet is dat iedereen - leraar, verpleegkundige of supermarktmedewerker - zo snel mogelijk getest kan worden. Daar gaan we op dit moment geen onderscheid in maken.'

