Grootste kermis van Nederland dit jaar in Den Haag: 'Burgemeester heeft ballen getoond'

Vanwege het coronavirus kon de voorjaarskermis dit jaar niet door gaan. Inmiddels zijn kermissen weer toegestaan, maar volgens Vermolen zitten de meeste gemeenten daar niet op te wachten. 'We staan vaak in binnensteden en die ruimte is nu vergeven aan extra terrassen voor de horeca. Dus kermissen kunnen niet doorgaan of worden verplaatst naar de rand van de stad.'

In Den Haag krijgen de kermisexploitanten wel een prominente plek. 'Direct nadat we van premier Rutte hoorden dat de kermissen weer door konden gaan hebben we een vergunning aangevraagd. De najaarskermis was vorig jaar eigenlijk voor het laatst. Maar omdat de koningskermis niet door kon gaan, wilden we toch terug naar het Malieveld. Dus de dag na de bekendmaking hebben we de vergunning aangevraagd en ik vind dat de nieuwe burgemeester Van Zanen ballen heeft getoond door een vergunning af te geven.'

Grootste van Nederland

De Haagse kermis wordt volgens Vermolen groter dan gebruikelijk en daarmee ook de grootste van Nederland van dit jaar. 'Normaal staan er ongeveer tachtig attracties tijdens de voorjaarskermis. Steden als Leiden en Tilburg hebben een grotere kermis, maar dit jaar zijn die vanwege corona een stuk kleiner. Tilburg had bijvoorbeeld maar zestig wagens dit jaar, in plaats van de gebruikelijke 225. We zijn daarom enorm blij dat we in Den Haag de ruimte krijgen en honderd wagens neer kunnen zetten.'

De organisatie van de kermis heeft een uitgebreid plan gemaakt om aan alle voorschriften te voldoen. 'Er komen vaste in- en uitgangen', legt Vermolen uit. 'Ook komen er tussen de attracties in twee looprichtingen extra brede paden zodat mensen voldoende afstand kunnen houden. Er worden beveiligers ingehuurd om er voor te zorgen dat iedereen zich ook aan de regels houdt. En op de drukke momenten zullen de exploitanten bijspringen en helpen met handhaven.'

Vijfduizend mensen

Vermolen kijkt dan ook enorm uit naar de Haagse kermis. 'Het hele seizoen is al verloren, daar kan deze kermis geen verandering in brengen. Maar het is fijn dat we weer aan het werk kunnen en we weer een kermis hebben van deze grootte. Er mogen in totaal vijfduizend mensen tegelijk op de kermis zijn, dus het is ook een goede leerschool voor volgend jaar, mochten we dan nog steeds met de coronaregels te maken hebben.'

