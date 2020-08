Uit eten? Kijk eerst even of je restaurant het goed doet in de keuken

Wie van tevoren wil weten hoe schoon en netjes een restaurant is, kan dit voortaan zelf controleren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) . De horecawaakhond zet de prestaties van horecagelegenheden vanaf dinsdag op internet. Sinds 2017 gebeurde dit al in met de horeca Den Haag en de drie andere grote steden. Wat betekent die lijst precies?

Met de publicatie van de resultaten hoopt de inspectie de hygiëne in horecazaken te verbeteren: 'We willen transparant zijn over wat we aantreffen, maar we hopen ook dat het de naleving bevordert', aldus een woordvoerder van de NVWA. In de online rapportage staan drie hoofdpunten: Juiste omgang met voedsel, hygiëne en ongediertewering. Daar kan je voldoende of onvoldoende op scoren, maar wat er precies fout is, dat ziet de lezer niet.

Gasten kunnen online de naam van een restaurant intikken en zien dan puntsgewijs keuringsrapporten. Er is een aantal categorieën:

Het restaurant voldoet

Er zijn verbeterpunten vastgesteld

Het is onder verscherpt toezicht geplaatst

Het restaurant is op last van de NVWA gesloten

Ook kunnen de gegevens ontbreken

Het rapport is nog niet openbaar

Het koelen van tomatensoep

'Bij ons ging het om tomatensoep', legt Steve Willeijns van de Waterreus uit. De Scheveningse strandtent kreeg na een keuring afgelopen februari het predicaat 'Er zijn verbeterpunten vastgesteld', omdat er onvoldoende was gescoord op de Juiste omgang met voedsel. 'Er was een discussie over het terugkoelen van de soep', verklaart Willeijns. 'Het waren helemaal geen gekke dingen bij ons in de keuken, maar de inspecteur was het niet eens met de manier waarop wij de temperatuur van de soep terugbrachten. Dan wordt het een welles/nietes verhaal. Maar je pakt het wel op.'

'We hebben een machine gekocht om te koelen, die inspecteur keek helemaal blij. Dus we zijn weer goedgekeurd. Dat moet alleen op de site nog geactualiseerd worden.' Hij vindt het goed dat bedrijven met naam genoemd worden door de NVWA. 'Het is goed dat ze er zijn, de NVWA, het houdt je scherp. En zeker op het strand moet je scherp op de hygiëne zijn.'

Veel procedurele eisen

De eigenaar van een Haags restaurant dat onder verscherpt toezicht staat wil alleen anoniem reageren. 'Het gaat bij de NVWA veel om procedurele eisen, het dagelijks meten van de temperatuur en de formulieren op de juiste manier invullen', klaagt hij. 'Het zijn allemaal dingen die geld kosten om aan te pakken, maar ja dat doe je maar. Want je wil de NVWA niet tegen je hebben'. De man heeft de gewenste verbeteringen aangebracht en verwacht binnenkort goedgekeurd te zijn.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt het goed dat er bij excessen wordt ingegrepen door de NVWA, maar vreest voor reputatieschade. 'Het kan niet zo zijn dat er meteen een publicatie volgt, als er één keer iets misgaat. Dit heeft een enorm effect op de bedrijfsvoering', zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts. De belangenbehartiger pleit voor een herkeuring na bijvoorbeeld twee weken. Dat zou ondernemers de tijd geven om dingen aan te passen en alsnog van de lijst te worden gehaald.

'Je weet niet waarom klanten wegblijven'

Of de slechte beoordeling de anonieme restauranteigenaar klanten heeft gekost kan hij niet zeggen. 'We hebben het niet echt gemerkt of gemeten. Als klanten wegblijven weet je niet waarom.' Bij De Waterreus was de keuring vlak voor de verplichte sluiting vanwege COVID 19. 'We weten dus niet of het invloed heeft gehad', stelt Willeijns. De enige bezoeker die van hem mag wegblijven 'is de inspecteur van de NVWA', grapt hij. 'Maar als gast is hij welkom.'

