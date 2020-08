'Geliquideerde topcrimineel gaf opdracht voor aanslagen Delft'

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. | Foto: District8

De geliquideerde Delftse crimineel Karel Pronk gaf opdracht voor zeker twee aanslagen in het centrum van Delft in 2018. Dat heeft een anonieme getuige verklaard, die zich vorig jaar meldde bij het Openbaar Ministerie (OM). Volgens deze getuige, zo blijkt uit stukken van de rechtbank, wilde Pronk ondernemers angst aanjagen en ze daarna tegen betaling bescherming aanbieden.

In de verklaring van de getuige staat dat verdachten Michael B. en Dean P. de aanslagen in Delft op 17 mei en 12 juni 2018 hebben gepleegd. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van Pronk. In 2018 werd Delft geteisterd door een reeks geweldsincidenten. Op 17 mei ontploften twee handgranaten in de binnenstad van Delft. Eén voor de deur van coffeeshop The Game, de ander voor coffeeshop The Future. Een paar weken later, op 12 juni, werden een cadeauwinkel en een horecazaak in Delft beschoten.

In oktober vorig jaar werd Michael B. veroordeeld tot tien jaar cel voor de aanslagen in Delft. Dean P. werd toen vrijgesproken. B. en het OM zijn in hoger beroep gegaan. Nu blijkt dat twee weken na de uitspraak van de rechter de verklaring van een anonieme getuige is opgetekend door het OM.

Geliquideerd

Karel Pronk zou volgens die getuige de opdrachtgever van de aanslagen zijn. Opvallend is dat Pronk op 7 augustus 2018 is geliquideerd voor een koffiehuis in Delft, maar het geweld in Delft stopte daarna nog niet. Kort na de moord werden nog twee aanslagen gepleegd op een Delftse coffeeshop.

Uit vrees voor wraak wordt de identiteit van de getuige niet bekendgemaakt. De getuige heeft uitgelegd waarom hij of zij bang is en waarop die dreiging is gebaseerd. Of de getuige zich al tijdens het proces meldde of pas na de uitspraak, is niet bekend. 'Wij zijn terughoudend met een reactie in deze zaak gezien het lopende onderzoek', laat het OM weten.

Michael B. in beroep

Verdachte Michael B. is het niet eens met de anonimiteit en is in beroep gegaan. Het hof heeft dat beroep echter afgewezen. 'Wij zijn met deze getuige geconfronteerd na de behandeling van de zaak in eerste aanleg', zegt Dino Bektesevic. 'B. ontkent de feiten gepleegd te hebben en stelt dat de anonieme getuige de verklaring uit zijn of haar duim moet hebben gezogen. Hij wil weten wie deze persoon is, omdat hij anders de betrouwbaarheid van de verklaring niet ten volle kan aanvechten.'

Op 9 september is er een regiezitting bij het hof. Het OM laat weten dat de advocaat-generaal dan het een en ander zal zeggen over de zaak.