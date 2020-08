Lekkage, kapotte liften en scheve balkons: Bewoners oude KPN-gebouw eisen huur terug

In 2016 maakt KPN bekend uit het complex aan de Maanweg in Den Haag te vertrekken. Het personeel wordt verdeeld over andere kantoren in de Randstad. Het gebouw wordt omgebouwd tot appartementencomplex. 'Living in the centre of the universe', is de slogan. '700 state of the art appartementen' belooft een reclamebord op de hoek van de Maanweg.

Maar een groep van zo'n 40 huurders kan zich daar niet in vinden. Het grootste probleem, volgens voorzitter van de huurderscommissie Patrick van Ahee: Het pand was niet klaar toen het werd opgeleverd. 'De deur zat er in, het water en elektra deden het, dus hier heb je de sleutel. Dan begin je te huren. Maar dan kom je erachter dat heel veel dingen nog niet klaar zijn'. En tot op de dag van vandaag zijn veel problemen nog niet opgelost.

Premium wonen

Een andere bewoner vertelt dat hem 'premium' wonen beloofd is door de verhuurder. Zijn huur is 1400 euro per maand. Maar van 'premium huren' is volgens hem geen sprake. 'Het is eerder een kraakpand', volgens de man. Hij wijst op lekkages, scheefhangende balkons waar water op blijft staan, ontbrekende gootjes en de lift waar je heel simpel de deur open doet, terwijl de lift in beweging is. Ook klaagt hij over het beloofde parkje dat zou worden aangelegd. 'Er zijn massagraven in Oost-Europa die er gezelliger uitzien.'

Een andere huurder maakt zich kwaad over de torenflat die naast zijn huis wordt gebouwd. 'Als ik dat geweten had, dan was ik er nooit gaan wonen'. Hij vertelt dat hij verder prima woont, al zijn er problemen met zijn huis die zelfs na twee jaar nog niet zijn verholpen. 'Als je kijkt naar de technische kant, die is altijd slecht gebleven.'

Rechtszaak

Maandag heeft een delegatie van de rechtbank in Den Haag een ronde over het terrein gelopen en het gebouw bekeken. Tijdens een zitting die volgde konden beide partijen hun verhaal doen. De bewoners willen 25 procent van de betaalde huur terug van de verhuurder, vertelt hun advocaat Martijn Goedhart. Op 12 november buigt de rechter zich opnieuw over de klachten. Verhuurder Aegon laat weten dat zij niet kunnen reageren zolang de zaak onder de rechter is.