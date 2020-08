Coronaregels op school: leraar moet op drie plekken tegelijk zijn

Op de Alphense locatie van mboRijnland is heel veel veranderd, vertelt regiodirecteur Katrien van Hees. Gemiddeld mogen er maximaal ongeveer negen leerlingen tegelijk in een lokaal komen. 'Normaal gesproken zitten er een heleboel mensen in dit gebouw en zie je overal docenten en studenten rondlopen. Nu is het gewoon hartstikke leeg', schetst ze de 'nieuwe' situatie.

Emma Piket en Fieke Wiebinga, eerstejaarsstudenten verpleegkunde, vinden het een vreemde gewaarwording. 'Het is wel apart, hoor. We hebben een klas met 31 kinderen en die zitten elke keer in twee of drie lokalen. Dus dan moet de docent videobellen om je les te geven', zegt Emma. 'Ik moet er wel even aan wennen', geeft Fieke toe. 'Het is niet zo dat ik ertegen opzie, maar heel veel zin heb ik er ook niet in.'

Lange routes rollen

Ook de in een rolstoel zittende Twan Kuipers, net begonnen aan het eerste jaar van zijn opleiding tot persoonlijk begeleider voor specifieke doelgroepen, is zijn weg nog aan het zoeken. 'Ik vind het moeilijk. Maar alles wordt hier wel goed nageleefd en ze letten er ook wel echt op', constateert hij. Wat betekenen de coronaregels voor hem? 'Ik moet nu lange routes rollen in de school, maar dat heb ik er maar voor over.'

Ik mis echt een beetje de ziel van het onderwijs

Voor directeur Van Hees zijn het spannende tijden. 'We zijn het niet gewend om klassikaal en tegelijkertijd online les te geven.' Daarmee noemt ze één van de voornaamste uitdagingen. 'Het liefst zou ik alle studenten en docenten weer hier hebben. Want als ik in een schoolgebouw met zo weinig mensen rondloop, dan mis ik echt een beetje de ziel van het onderwijs.'

LEES OOK: Scholen gaan niet meer landelijk dicht bij coronauitbraak