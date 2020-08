OM: 'Delftse pandjesbaas fraudeert'

In 2017 vond de politie 400 gram hennep en 30.000 euro aan contanten in een van de panden. Toen is ook een Volkswagen Passat, die de man in Duitsland cash had afgerekend, in beslag genomen. Volgens de officier van justitie kon de pandjesbaas geen verklaring geven voor de herkomst van het geld.

Uit onderzoek blijkt volgens het OM dat de Delftenaar zijn eerste pand in 2010 via vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen heeft kunnen kopen. Die zogenaamde werkgever zou hij tijdens het onderzoek hebben willen beïnvloeden. 'De verdachte heeft in Delft met crimineel geld een vastgoedportefeuille opgebouwd', zei de officier maandag in de rechtbank in Den Haag. 'Dit is een voorbeeld bij uitstek van verwevenheid tussen de onder- en de bovenwereld.'

De rechtbank doet maandag 14 september uitspraak.