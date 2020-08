Coronacrisis treft horeca extreem zwaar

De horeca is een van de sectoren die het zwaarst is getroffen door de coronacrisis in Nederland. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. De omzet daalde in het tweede kwartaal van dit jaar met iets meer dan de helft, ten opzichte van het voorgaande kwartaal. En ook toen ging het al niet goed. Vooral in april kreeg de branche zware klappen.

Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants, zagen de opbrengsten in het eerste kwartaal met 14 procent kelderen, in het tweede kwartaal werd bijna de helft minder omgezet. Met een daling van bijna 60 procent nam de omzet van cafés het sterkst af. De omzet van fastfoodrestaurants daalde het minst, maar met bijna 25 procent is de daling volgens het statistiekbureau nog altijd aanzienlijk.

Ondanks dat de horeca weer mag draaien, zijn de ondernemers nog altijd pessimistisch over de toekomst, constateert het CBS. Hoe ondernemers tegen de toekomst aankijken wordt gemeten met het zogenoemde 'ondernemersvertrouwen'.

'Zomer in Den Haag viel mee'

Juli en augustus waren voor de Haagse horeca niet heel beroerd, stelt Maarten Hindelopen van Koninklijke Horeca Den Haag bij mediapartner Den Haag FM. 'Voor een aantal bedrijven is dat best wel aardig gegaan. We hebben met medewerking van de gemeente de terrassen kunnen uitbreiden, dus dat betekent toch dat je in de richting van je oude capaciteit gaat op sommige plekken', stelt hij. Maar hij zegt ook: 'Er zijn ook nog steeds heel veel horecabedrijven die nog niet eens open zijn, want als je alleen van binnen afhankelijk bent en geen mogelijkheden hebt voor een terras dan heb je het nog steeds heel lastig.'

Als uitbater van verschillende zaken op de Grote Markt is Hinloopen druk bezig om voorbereid te zijn op de komende periode: 'Wat ik zelf in elk geval doe is zorgen dat de ventilatie op orde is binnen de bedrijven: veel ramen open zetten, geen harde muziek zodat je niet hoeft te schreeuwen. Dat schijnen allemaal dingen te zijn die helpen tegen de verspreiding van het virus. En proberen op die terrassen zoveel mogelijk plekken te creëren waar je uit de wind en uit de regen kan zitten. Dat kan ook betekenen dat je tenten neer gaat zetten', voorspelt hij.

