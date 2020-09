US Open zit er voor Arantxa Rus na een ronde op

Arantxa Rus is dinsdagochtend uitgeschakeld in de eerste ronde van het US Open-tennistoernooi. Ze verloor van de 20-jarige Amerikaanse Ann Li.

In tegenstelling tot Kiki Bertens, die het Amerikaanse grandslamtoernooi overslaat vanwege het coronavirus, had Rus wel besloten om de reis naar New York te maken. Ze deed daar afgelopen week al mee aan het WTA-toernooi van Cincinnati, dat ook op het complex van de US Open werd gespeeld. Tijdens dat toernooi bereikte ze via de kwalificaties de tweede ronde van het hoofdtoernooi en daarin was ze dicht bij een stunt tegen Serena Williams. Rus liet de 38-jarige Amerikaanse in de tiebreak van de derde set ontsnappen.

Rus, opgeklommen naar plek 68 op de wereldranglijst, had op papier een kansrijke loting voor de US Open. Met Li trof ze de mondiale nummer 128 voor lege tribunes op baan 12 van Flushing Meadows. Maar Rus begon slecht aan de wedstrijd en stond al snel met 4-1 achter. Ze knokte zich nog terug tot 4-4, maar ze verloor de set door in de tiende game haar service in te leveren: 4-6.

Te veel fouten

Rus herpakte zich in de tweede set, die ze overtuigend me 6-2 naar zich toe trok, maar in de beslissende set ging het toch mis. De tennisster uit Monster maakte daarin te veel fouten. Ze werd in de vierde en zesde game gebroken en verloor die set met 6-1.

Met Rus is de enige Nederlandse in het enkelspel van de US Open uitgeschakeld. Maar in het dubbelspel van de US Open komen nog wel Nederlanders in actie. Dat zijn Demi Schuurs, Matwé Middelkoop, Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer.