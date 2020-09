Onderzoeker staat niet te kijken van honderden aanmeldingen voor testen coronavaccin

Niet alleen in Leiden bleek de animo groot voor het vaccin van Janssen Vaccines in Leiden. Ook bij het UMC Utrecht en PRA Health Sciences in Groningen meldden zich honderden vrijwilligers. Het wordt de eerste keer dat een groep Nederlanders het kandidaat-vaccin tegen het coronavirus krijgt toegediend. Het gaat om een groep van in totaal 135 vrijwilligers, 45 in ieder centrum. Deze mensen doen mee aan een zogeheten fase 2a-onderzoek. Dit onderzoek moet uitwijzen welke dosering van het vaccin de beste immuunreactie oplevert. Ook wordt gekeken naar de veiligheid van het kandidaat-vaccin.

Als de uitkomst van deze onderzoeken positief is, komt er een fase 3-onderzoek met vele duizenden vrijwilligers in een gebied waar het virus volop rondwaart. Dat onderzoek moet uitwijzen of het vaccin daadwerkelijk beschermt tegen een infectie met het coronavirus.

Vergoeding

Deelnemers ontvangen een vergoeding van 4700 euro. 'Maar dat is niet de reden dat mensen hieraan meedoen', benadrukt De Visser. Ze wijst erop dat de vergoeding is gebaseerd op afspraken die allerlei onderzoeksorganisaties hebben gemaakt. 'En de proefpersonen moeten er ook wel wat voor doen', legt ze uit.

'Het gaat om een lang onderzoek, ze zitten er vijftien maanden aan vast Ze moeten vijftien keer naar Leiden om bloed af te laten nemen, ze krijgen injecties, ze moeten thuis dagboekjes bijhouden. We verwachten wel commitment ja. Voor al dat soort dingen bestaat een standaardprijs. Het is dus niet zo dat we zomaar een bedrag bepalen op basis van hoe veel mensen we nodig hebben en er even een schepje bovenop kunnen doen. Dat zou de ethische commissie ook niet goed vinden. Nee, dit zijn standaardbedragen.'

Traject

Niet iedereen die zich aanmeldt komt daadwerkelijk in het traject terecht. 'Nee, zeker niet. Wij hebben eerst een informatiegesprek met de mensen die zich aanmelden. Ze krijgen vragen over hun gezondheid en waarom ze willen meedoen. Wij moeten die mensen ook keuren op hun medische gezondheid en uiteindelijk moet het ook nog bij hen in het schema passen, want ze zitten er dus wel een jaar aan vast. Dus ja, er zijn allerlei momenten waarop een proefpersoon toch van tevoren kan uitvallen.'

Volgens de onderzoekster lopen de deelnemers aan het traject geen gezondheidsrisico's. 'Vaccins behoren tot de veiligste geneesmiddelen die er bestaan. Dit is een vaccin waarmee heel veel ervaring is', vertelt De Visser. 'Dit zogenoemde platform is al 90.000 keer aan mensen gegeven. Wel kunnen mensen pijn aan hun arm ervaren, hoofdpijn krijgen, koorts krijgen - dat is op zich ook niet zo erg, want dat betekent dat het immuunsysteem aan het werk is gezet - en duizelig worden. Maar dat zijn geen ernstige bijwerkingen.'

