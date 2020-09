Zieke burgemeester Bouvy van Voorschoten keert niet terug

Pauline Bouvy-Koene stopt als burgemeester van Voorschoten. Vanwege een operatie die zij moest ondergaan, werd ze al sinds begin mei vervangen. De verwachting is niet dat Bouvy op korte termijn zal herstellen. Daarom heeft ze de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters en collegeleden in Voorschoten laten weten dat ze niet terugkeert als burgemeester.

'Het doet me pijn de gemeente Voorschoten nu al te moeten verlaten', zegt Pauline Bouvy-Koene. 'Ik zal me echter de komende tijd moeten richten op mijn gezondheid, waarbij zo veel energie nodig is dat ik dit helaas niet kan combineren met het mooie ambt van burgemeester.'

'Het is belangrijk dat er een burgemeester is die zich voluit kan inzetten voor ons mooie dorp waarvoor de uitdagingen ook de komende jaren groot zijn. Ik kan op dit moment die zekerheid en nodige continuïteit niet bieden. Voor Voorschoten is het fijn dat er ondanks mijn vertrek enige stabiliteit is, omdat de huidige waarnemend burgemeester Charlie Aptroot tijd en energie heeft om nog wat langer waar te nemen.'

Aptroot blijft

'De commissaris van de Koning heeft mij gevraagd ook de komende tijd het burgemeesterschap van Voorschoten waar te nemen', laat waarnemend burgemeester Charlie Aptroot weten. 'Dat doe ik.'

'Ik blijf mij nog een tijd inzetten voor Voorschoten, maar ik had veel liever gezien voor Pauline Bouvy-Koene dat zij gezond en wel haar werk kon hervatten. Nu dit niet mogelijk is, kan ik haar besluit alleen maar respecteren en wens ik haar alle goeds toe voor de komende tijd. We zullen op een later moment afscheid van haar nemen op een manier die in deze tijd past.'

'Binnenkort gesprek over opvolging'

Commissaris van de Koning Jaap Smit bedankt Pauline Bouvy-Koene. 'Ze heeft zich de afgelopen periode met hart en ziel ingezet voor Voorschoten', reageert hij. 'Vanwege haar gezondheid moet ze het ambt helaas neerleggen. Dat is bijzonder spijtig en ik wens haar alle kracht toe de komende tijd.'

'Ik ben Charlie Aptroot erkentelijk dat hij waarnemend burgemeester van Voorschoten blijft totdat een nieuwe burgemeester is beëdigd. Over de procedure heb ik binnenkort een gesprek met de fractievoorzitters van de Voorschotense raad.'