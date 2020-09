Opnieuw manifestatie zorgmedewerkers in Den Haag: 'We hebben gezien wie dit land draaiende houdt'

'We zijn met vakbond FNV en de jeugdzorgwerkers al drie jaar actie aan het voeren tegen het huidige overheidsbeleid, maar we zien op de werkvloer geen wezenlijke verbeteringen', vertelt FNV-bestuurder Jeugdzorg Maaike van der Aar. 'Dat is zorgwekkend, want dat heeft tot gevolg dat mensen inmiddels echt weglopen uit de sector en we steeds minder mensen overhouden om het werk te doen.'

De hoeveelheid administratie die bij het werk in de zorg komt kijken, blijft een van de belangrijkste pijnpunten. 'Mensen zijn daar soms wel een half uur per uur mee bezig', weet Van der Aar. 'Soms zelfs meer! Verder is er te veel werk voor de weinige mensen die het moeten doen. De zorgvraag in Nederland stijgt en we horen gemeenten en het Rijk zeggen dat er desondanks niet meer geld naar de jeugdzorg gaat. Dat heeft gevolgen voor de mensen die het werk moeten doen. Als er te weinig mensen zijn om het werk te doen, levert dat extra werkdruk op. Die leidt tot ziekte en verzuim en verloop en dan kom je in een neerwaartse spiraal terecht.'

Er moet iets gebeuren

Er moet dus iets gebeuren, benadrukt de FNV-bestuurder. 'Er zitten ontzettend veel lagen in de jeugdzorg die er wat ons betreft echt uit kunnen. Een derde van het budget - dan heb je het over ruim een miljard euro - gaat nu naar coördinatiekosten, om de zorg te coördineren en te regelen. Dan is er dus nog geen zorg verleend. Wij zeggen: als je kijkt naar de manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd, kan dat eruit. Wij stellen voor alle tijd- en geld verspillende schakels in de jeugdzorg te schrappen. Zet de professionals samen met het gezin centraal en bouw vanaf daar op wat er nodig is. En niet andersom, van boven naar beneden.'

De jeugdzorgdemonstratie van dinsdagmiddag is de eerste van een heuse actieweek in Den Haag die in het teken staat van zorg en welzijn. 'We hebben tijdens de coronacrisis gezien wie dit land draaiende houdt en hoe belangrijk deze mensen zijn voor de zorg en welzijn in ons land.' Van der Aar pleit naast een reorganisatie van zorg en welzijn voor meer waardering. 'Het moet beter. Professionals moeten meer zeggenschap krijgen. Het gaat om de zorgverlening en niet om alle bureaucratische en bestuurlijke lagen eromheen!'