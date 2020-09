Overvallers Coop Delft dragen mondkapjes, maar zijn duidelijk in beeld

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overval vindt plaats op vrijdag 14 augustus om 17.20 uur. De medewerker die achter de kassa zit, heeft net een klant geholpen. Die vrouw staat haar boodschappen nog in te pakken als de eerste overvaller binnenkomt. Hij gaat meteen op de medewerker af, bedreigt hem en eist geld uit de kassa. De tweede overvaller zorgt ervoor dat de schuifdeuren open blijven staan, door er een container tegen te zetten.

De klant ziet wat er gebeurt en loopt zo rustig mogelijk weg, om buiten de politie te waarschuwen. Terwijl de medewerker geld in de tas van de eerste overvaller stopt, springt zijn handlanger op de kassa. Hij kiept de kassalade leeg in de tas en graait pakjes sigaretten uit de kast achter de kassa. Ook die verdwijnen in de tas. Nadat één van de overvallers het beeldscherm van de kassa omver heeft geslagen, vluchten ze samen de winkel uit.

Al in de buurt geweest

De twee steken de Hof van Delftlaan over en rennen de Rochussenstraat in. Vervolgens gaan ze linksaf de Thorbeckestraat in en komen uit op het Westplantsoen. Vanaf hier rennen ze de Colijnlaan op richting het Wilhelminapark. Vermoedelijk zijn ze fietstunnel in gegaan onder de Prinses Beatrixlaan. Daarna zijn ze spoorloos verdwenen.

Behalve op hun vlucht kunnen de twee ook al gezien zijn voor de overval. Ze zijn diezelfde middag namelijk al in de buurt gezien door verschillende getuigen en vastgelegd op verschillende camera’s aan de Hof van Delftlaan en Colijnlaan. Ze lopen rond alsof ze bekend zijn in de buurt dus het zou kunnen zijn dat ze uit deze omgeving komen.

Slachtoffer erg geschrokken

Het slachtoffer, maar ook de andere medewerkers van de Coop, zijn ontzettend geschrokken. Op de beelden ziet de kassamedewerker er rustig uit en zijn handelingen zijn ook rustig maar in werkelijkheid is hij ontzettend onder de indruk en bang. Het gaat op dit moment helemaal niet goed met hem.

Dader 1 heeft een lang en smal postuur. Hij is licht getint en gekleed in een zalmkleurig T-shirt met een stripafdruk van het merk Inner City. Daaronder draagt hij een blauwkleurig T-shirt. Hij heeft een zwarte trainingsbroek van het merk Adidas aan en zwarte sportschoenen met witte zool. Verder draagt hij een zwart mondkapje, en tot slot een lichtkleurige pet met aan de voorzijde een logo.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Dader 2 heeft eveneens een lang en smal postuur en is licht getint. Hij draagt een blauw mondkapje en een zwarte pet met aan de zijkant de tekst CRUIJFF in witte letters. Zijn zwarte trainingsvest is van het merk Adidas, daaronder draagt hij een zwarte polo. Verder heeft hij een zwarte broek van het merk Nike aan, witte sportsokken en zwarte sportschoenen.

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Herkent u de overvallers?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem