Politie blijft op zoek naar beelden van dodelijk steekincident Scheveningse Pier

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Een ruzie tussen vermoedelijk twee groepen jongeren leidt rond 18.30 uur tot het dodelijke steekincident. Er ontstaat grote paniek en mensen vliegen alle kanten op. Het slachtoffer probeert nog weg te komen, maar zakt bij de ingang van de Pier in elkaar. Agenten en ambulancepersoneel proberen de bloeding te stoppen, maar Cennethson overlijdt even later in het ziekenhuis.

Cennethson Janga, ook bekend als Chuchu | Foto: Familie

Kort na het steekincident houdt de politie twee verdachten aan: Amsterdammers van 20 jaar, die worden verdacht van doodslag in vereniging. Een kleine twee weken geleden is besloten dat ze nog in ieder geval 90 dagen vast blijven zitten. Daarnaast is in het onderzoek een 17-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld en zit ook nog vast.

Onderzoek gaat door

Het politieonderzoek naar de dood van Cennethson is nog in volle gang. De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd voor, tijdens en na het steekincident. Op beelden die al bekeken zijn, is te zien dat veel mensen aan het filmen en fotograferen zijn: het was die maandagavond druk op Scheveningen. Het onderzoeksteam heeft al veel beelden gezien, maar is ervan overtuigd dat er nog meer beeldmateriaal is gemaakt dat nog niet met de politie is gedeeld. Dit beeld kan wel belangrijk kan zijn voor het onderzoek.

De recherche wil alle beelden die zijn gemaakt rondom het dodelijke steekincident graag bekijken. 'Het kan zijn dat het lastig is om beelden te delen, dat begrijpen we heel goed', zegt een woordvoerder. 'Je hoeft zeker niet met ons te bellen of met ons te praten. Je kunt beelden uploaden via een link op onze site. Het kan ook via je telefoon. Belangrijk om te weten is dat het de rechercheurs om de beelden gaat en niet om wie ze doorgestuurd heeft.'

Ook getuigen nog welkom

Daarnaast komt de politie nog graag in contact met getuigen die geen beelden hebben, maar die ook nog niet met de recherche hebben gesproken. Mensen die voor, tijdens of na het steekincident op maandagavond 10 augustus iets hebben gezien of gehoord dat belangrijk voor het onderzoek kan zijn, worden gevraagd zich te melden.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem