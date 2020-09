Vermiste Niek de Graaf is nog gefilmd in het Haagse Bos

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

De dochter van Niek de Graaf deelde de vermissing op Facebook: 'Papa is gaan hardlopen en niet terug gekomen. Kunnen jullie alsjeblieft een oogje open houden of jullie hem zien.' De Graaf is sinds dinsdagochtend 25 augustus 8.45 uur vermist. Er is de afgelopen week uitgebreid naar hem gezocht, zowel door de politie als door zijn familie, vrienden en vrijwilligers. Tot nu toe zonder resultaat. De politie vraagt mensen om naar hem uit te kijken.

Niek de Graaf is ongeveer 1,90 meter lang en heeft grijs haar. Hij is die dag gefilmd door een camera in het Haagse Bos. Dat zijn voor zover bekend de laatst bekende beelden waarop hij is te zien. Hij draagt op dat moment hardloopkleding: een donkerrood shirt met korte mouwen, een glimmende zwarte broek met een witte streep aan de zijkant en blauwe schoenen.

Bewakingsbeeld waarop Niek de Graaf is te zien | Beeld: Politie

Niek de Graaf droeg soortgelijke schoenen | Foto: Politie

Heeft u informatie over de vermissing?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem