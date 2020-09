Getuigen van steekincident Leidse Hout nog altijd welkom

Het is nog onduidelijk wie half augustus een 20-jarige vrouw aanviel in het Leidse Hout. De man sprong 's nachts uit de bosjes en heeft de vrouw vermoedelijk meerdere keren gestoken met een scherp voorwerp.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vrouw heeft op donderdagavond 13 augustus met vrienden afgesproken bij het Theehuis in het Leidse Hout. Ze zijn die avond met ongeveer tien vrienden. Het wordt na middernacht. Sommigen vertrekken, maar er blijven er nog een paar. Op een gegeven moment gaat het slachtoffer een stukje lopen met een vriendin.

Het is ongeveer 1.15 uur als de 20-jarige vrouw met een vriendin op een bankje naast de koepel wat aan het kletsen is. Op het moment dat ze weer richting het Theehuis lopen om zich bij de anderen aan te sluiten gaat het mis. Het slachtoffer loopt aan de kant van het grasveld en haar vriendin aan de kant van de bosjes. Daar springt ineens een man uit.

Geen grap

De vriendin van het slachtoffer roept nog ‘ren!’, maar de man begint meteen op de vrouw in te slaan met een scherp voorwerp. Hij raakt haar op haar hoofd en tussen haar schouderbladen. Ze denkt in eerste instantie nog dat het een grap is van de anderen en wil nog roepen dat het te hard is. Maar al snel heeft ze door dat het geen grap is.

De vrouw valt op de grond en de dader rent weg in de richting van de Warmonderweg in Oegstgeest. De politie wordt gewaarschuwd en agenten starten direct een zoekactie, met honden en een helikopter. De man is niet gevonden.

Emotioneel zwaar

Met de verwondingen van de vrouw gaat het de goede kant op, maar emotioneel ligt dat anders: dat is nog heel zwaar. Bent u getuige geweest of heeft u andere informatie over dit gewelddadige incident, dan hoort de politie dit graag. De politie is nog bewakingsbeeld aan het onderzoeken. Er is op dit moment alleen een signalement van de dader.

Het gaat om een blanke man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is ongeveer 1,70 meter lang, dun en heel slank. Ook zijn gezicht is slank: de jukbeenderen zijn goed te zien. Hij heeft kortgeschoren, donkerblond haar en droeg een bruin stoffen jack tot op de heupen en een licht shirt. Hij rende niet heel hard weg, misschien kon hij niet hard rennen door de grote zwarte rugzak die hij bij zich had. Die leek op een kleine kampeerrugzak.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem