Groep de Mos wil Haagse randgemeenten bestormen

Eerder maakte De Mos bekend dat hij volgend jaar mee doet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wat zijn landelijke plannen zijn, gaat hij later ontvouwen. Ondertussen bouwt hij verder aan zijn politieke imperium en gaat hij proberen voet aan de grond te krijgen in de Haagse randgemeenten. Het corruptieonderzoek dat naar De Mos loopt is daarbij voor hem geen belemmering.

'Wij hebben de afgelopen tijd veel mailtjes gehad van bewoners uit omliggende gemeenten, die ons vroegen wanneer wij ook in hun woonplaats mee zouden doen', vertelt De Mos. 'Daar geven wij gehoor aan en rollen onze ombudspolitiek uit. Voor mij gaat ombudspolitiek voorbij aan het links-rechts denken. Wij plaatsen politiek niet in traditionele kaders en ideologieën. Wij pakken problemen bij de hoorns en lossen die vervolgens met kordate plannen op.'

Onderzoek

De Mos heeft onderzoek laten doen naar zijn populariteit buiten Den Haag. 'Uit een steekproef die wij deze zomer hebben laten uitvoeren door onderzoeksbureau DirectResearch uit Amsterdam blijkt dat onze manier van politiek bedrijven ook aanslaat bij de buren', zegt De Mos. '71 procent van de ondervraagden kent mijn naam, een derde vindt deelname van Groep de Mos een verrijking voor de gemeenteraadsverkiezingen en een vijfde zou op Groep de Mos stemmen.'

Bovendien zegt 54 procent van de ondervraagden dat De Mos de samenwerking moet zoeken met andere, bestaande lokale partijen. Dat is De Mos ook van plan en heeft hierover al gesprekken lopen met een aantal lokale partijen. 'In Rijswijk zijn deze gesprekken al concreet.'

Risico

Voor De Mos valt of staat zijn beslissing om mee te doen in een gemeente met het vinden van goede kandidaten. 'Als we die niet kunnen vinden dan gaan we niet verder.' Hij erkent dat hij een risico neemt doordat hij veel mensen moet rekruteren voor zijn uitbreidingsplannen. Een verkeerde keuze kan negatief op hem afstralen.

De Mos: 'Daarom beginnen wij vroeg met het zoeken naar mensen. De tijd is onze vriend. Wij kunnen in de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen mensen screenen en beoordelen. En ombudspolitiek is veel op pad en hard werken. En als je geen harde werker bent dan val je snel door de mand.'