Gemeente onderzoekt omstreden fietsrotonde Leiden

'De afgelopen week is er veel gezegd en geschreven over de fietsrotonde Herenstraat', constateert North na het politieke zomerreces. Kort na de oplevering van de nieuwe fietsrotonde waren er drie ongelukken omdat fietsers geen voorrang kregen. Over die ongelukken gaat de wethouder praten met de Leidse politie.

'De ongelukken betreur ik', zegt North. 'Vroeger was het hier voor fietsers lastig om over te steken, wat vaak tot gevaarlijke situaties leidde. Om die reden is een fietsrotonde aangelegd die ervoor zorgt dat de fietser voorrang heeft.'

Automobilisten

De nieuwe rotonde zou ook overzichtelijker moeten zijn voor automobilisten, maar daarover kwamen de afgelopen tijd de nodige klachten. 'Het is voor iedereen nog even wennen', zegt de wethouder. Toch gaat hij wel meteen aan de slag. Op de gele waarschuwingsborden die dinsdag worden neergezet staat dat 'de verkeerssituatie gewijzigd is'. Ook staat er: Let op: fietsers voorrang op de rotonde.

De komende tijd gaan verkeerskundigen van de gemeente Leiden op verschillende momenten op de dag kijken naar het verkeer en de verkeersbewegingen. 'Op die manier kunnen ze ontdekken welke verbeterpunten er eventueel mogelijk zijn voor de rotonde.' Uit gesprekken met de politie zal daarnaast moeten blijken wat de oorzaak is van de recente ongelukken op de fietsrotonde.

VVD en PvdA

Ook de schriftelijke vragen die door VVD en PvdA zijn gesteld aan het gemeentebestuur over de nieuwe rotonde zullen de komende tijd worden beantwoord.

