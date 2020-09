Alpaca verdwenen uit Hazerswoude: 'Bang dat hij gestolen is'

Alpaca Latte staat normaal met een andere alpaca (Koffie) in het gras aan de Voorweg in Hazerswoude-Dorp. Dekker: 'We hebben inmiddels overal gezocht. Ook in alle sloten, omdat we bang waren dat 'ie misschien wel in het water zou liggen. Maar hij is nergens gevonden.'

De alpaca is helemaal wit, met alleen een bruine staart en bruine lippen. 'Voor ons heeft Latte emotionele waarde, net als ieder ander huisdier', vertelt Tineke Dekker. 'Hij liep samen met de andere schaapjes.' Volgens haar is het een rustig dier, die vrij makkelijk mee te nemen is.

Pootafdrukjes

Eigenaresse Dekker zegt dat ze vreemde bandensporen heeft gezien, aan de andere kant van het stuk groen waar Latte rondliep. 'Toen ik beter ging kijken zag ik ook kleine pootafdrukjes in de grond. En wij komen zelf eigenlijk nooit aan die kant.'

Ze hoopt dat iemand de alpaca gezien heeft of weet waar hij is. 'Als hij uiteindelijk toch ergens in een sloot ligt, zou ik dat heel vervelend vinden. Maar ik vrees dat hij is meegenomen. En als ik weet waar hij is: dan haal ik hem op.' Dekker komt graag in contact met mensen die meer weten.