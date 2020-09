Wijkagenten reageren op inspectierapport: 'Door in de haarvaten te zitten, voorkom je gezeik'

'Herkenning', en 'dit is al jaren aan de gang', is de rode draad in reacties op het onderzoek over wijkagenten dat de Inspectie voor Justitie en Veiligheid dinsdag publiceerde. De inspectie concludeerde dat wijkagenten nauwelijks tijd hebben om te investeren in wijkcontacten. Daardoor neemt hun kennis van de wijk af en hebben ze te weinig informatie om problemen te voorzien en in te grijpen vóórdat het echt onveilig wordt. De inspectie noemt dit 'een zorgwekkende ontwikkeling voor de effectiviteit van de politie'.

Omroep West benaderde een aantal wijkagenten uit de Politie Eenheid Den Haag en vroeg ze anoniem te reageren op de bevindingen uit het rapport. 'Het klopt 100 procent', zegt één van de respondenten. Ook hij maakte zelf mee dat hij als wijkagent werd ingezet voor andere taken, zoals de noodhulp. 'Als ze je zien dan word je ingezet', vertelt hij. 'Zo simpel is het.' Een ander nuanceert: 'Het verschilt wel per team in hoeverre de wijkagent belast wordt.' Een derde vertelt dat er bij hem veel onderling wordt geregeld.

'Je kunt een wijk niet doen in twee of drie diensten', volgens een van de wijkagenten. Hij legt uit dat de kracht van de wijkagent nou juist is dat hij de wijk en de mensen die er wonen kent. 'Als er een andere auto in de straat staat, dan zie ik dat.' Een ander concludeert: 'Door in die haarvaten te zitten, voorkom je gewoon gezeik.' Het rapport van de inspectie bevestigt dit ook. 'Goed geïnformeerde wijkagenten kunnen tijdig ingrijpen om te voorkomen dat zij uitmonden in onveilige situaties', schrijven ze.

Protesten

Niet alle wijkagenten herkennen zich in het beeld dat ze de grip kwijtraken op hun wijk omdat ze voor andere taken worden ingezet. 'Ligt er denk ik aan hoe diep je geworteld bent en wat de balans is.' Toch geeft ook deze agent toe dat ook hij regelmatig wordt ingezet voor andere zaken dan wijkzorg, zoals noodhulp en demonstraties.

Dat laatste wordt vaker genoemd. Den Haag heeft een drukke periode achter de rug met actievoerende boeren en anti-coronaprotesten, daarbij werden agenten uit de hele eenheid ingezet.

Verwarde personen

De toename van het aantal verwarde personen waar agenten mee te maken krijgen, legt ook een druk op de wijkagenten. Volgens de inspectie zou het helpen als meldingen over verwarde personen eerder bij de juiste hulpverleners komen. Eén van de wijkagenten beaamt dat. Hij vindt dat de wijkagent meer taken moet afstoten.

Gevraagd naar de oorzaak van de problemen noemen alle agenten het personeelstekort, een probleem dat al jaren speelt bij de politie. 'We hebben nooit ruim in ons personeel gezeten', is de conclusie.

Nieuwe agenten

Ook de instroom van nieuwe agenten blijkt niet afdoende. In 2019 werd maar de helft van de doelstelling voor nieuwe agenten en rechercheurs in de wijk gehaald. Om te zorgen dat je als wijkagent toch aan je taken toekomt, adviseert een wijkagent uit een middelgrote stad: 'Je kunt ook gewoon nee zeggen, als ze je vragen voor andere taken.'

