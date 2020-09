'Lekkere billen' van agente levert Hagenaar voorwaardelijke boete op

Een 50-jarige Hagenaar die tegen een agente zei dat ze 'lekkere billen' had, heeft van de rechter een voorwaardelijke boete van 150 euro gekregen. De man maakte de opmerking toen hij op 27 december 2018 met zijn vriendin op het Haagse Paul Krugerplein was. De politie had toen het plein afgesloten omdat er een gijzeling gaande was.

De Hagenaar begon achter de afsluiting te filmen met zijn mobiele telefoon. Die richtte hij op een agente die bij de afzetting stond. Toen een andere diender hem beval daarmee te stoppen, zei hij dat hij haar alleen maar filmde omdat ze 'lekkere billen' had. Ook zou hij geroepen hebben dat de agente een 'lekker ding' was.

De man werd daarop aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde, en kreeg een boete van 150 euro. Die weigerde hij te betalen. Volgens hem was zijn opmerking over de billen verkeerd begrepen. In de Surinaamse cultuur, waarin hij is grootgebracht, is het normaal om een vrouw op die manier een compliment te maken, aldus de verdachte.

Niet op rechtszitting

De Hagenaar verscheen dinsdag niet op de rechtszitting over de boete. Zijn advocate vertelde dat de opmerking 'lekker ding' van de verdachte niet gericht was aan de agente bij de afzetting, maar aan zijn eigen vriendin. De raadsvrouw betoogde ook dat de Hagenaar met zijn 'compliment' aan de agente over haar billen de openbare orde niet had verstoord.

Daar dacht de rechter anders over. De Hagenaar had de agenten bij de afzetting lastig gevallen, terwijl ze bezig waren met een gijzeling, een 'hele serieuze zaak'. Omdat de Hagenaar de laatste tijd niet meer in contact is geweest met de politie, besloot de rechter de boete van 150 euro op te leggen als een voorwaardelijke straf. Hij hoeft het bedrag niet te betalen als hij niet meer in de fout gaat.