Dode bij steekpartij in huis Delft

Rechercheurs doen dinsdagavond een buurtonderzoek. Forensisch rechercheurs speuren in de woning. Het onderzoek is nog in volle gang. De straat was enkele uren afgesloten.

Er is een man meegenomen door de politie. Hij had een handdoek over zijn hoofd heen. Volgens buurtbewoners gaat het om de bewoner van het huis. De meegenomen man zou rond de zestig jaar zijn.

Twee stevige mannen

Volgens buurtbewoners zouden rond 14.15 uur twee stevige mannen, van rond de 25, in een zwarte auto de straat in zijn gereden. Ze zouden zijn uitgestapt en naar binnen zijn gegaan. Zo'n tien minuten later zouden ze weer zijn weggereden.

Het 36-jarige slachtoffer is de negende persoon die dit jaar door geweld om het leven komt, in de politie-eenheid Den Haag. De meesten zijn doodgestoken.