Man doodgestoken in huis in Delft

Even voor half twee worden twee ambulances opgeroepen voor de De Colignystraat, buurtbewoners zien ze leeg weer vertrekken. De straat wordt afgesloten en de politie doet onderzoek. Forensisch rechercheurs speuren in de woning. De straat is enkele uren afgesloten.

Even daarvoor is een man meegenomen door de politie, vertellen buurtbewoners. Hij had een handdoek over zijn hoofd. Volgens de omwonenden gaat het om de bewoner van het huis, hij zou rond de zestig zijn. 'Mijn buurtmannetje', zegt een vrouw.

Twee stevige mannen

Rechercheurs vragen camerabeelden op bij de supermarkt om de hoek, dinsdagavond doen ze een buurtonderzoek. Een vrouw die rond 14.15 haar kinderen uit school haalt valt op dat twee jongens in een zwarte auto met hoge snelheid de straat in komen rijden en parkeren. Andere getuigen hebben ze ook gezien. Het zouden stevige jongens zijn, rond de 25 jaar oud.

Zo'n tien minuten later zien ze ze weer vertrekken. Eén getuige ziet de twee voorbij rennen, een ander ziet ze in de zwarte auto stappen. Volgens de man was het een Audi. 'Maar ik weet het niet 100 procent zeker, het ging allemaal zo snel', zegt hij. De twee gaan er vandoor.

Geschokt

De buurtbewoners blijven vol vraagtekens achter. Niemand weet wat er precies in het huis gebeurd is. Voor sommigen 'komt het allemaal wel heel dichtbij', zeggen ze. Het is niet het eerste incident in de straat

Twee weken geleden werd in hetzelfde portiek nog een hennepplantage ontdekt. In 2019 werd er iemand neergestoken. Anderen herinneren zich de schietpartij twee jaar geleden, een straat verderop, op de Amalia van Solmslaan.

Negende geweldsslachtoffer

Het 36-jarige slachtoffer is de negende persoon die dit jaar door geweld om het leven komt, in de politie-eenheid Den Haag. De meesten zijn doodgestoken.