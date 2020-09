Toeristenseizoen ondanks corona toch nog beetje gered: 'Van leeg naar super vol'

In april zat Arno van Haarlem, eigenaar van vakantiepark Koningshof in Rijnsburg nog met de handen in het haar. Door de strenge coronamaatregelen lag het terrein er maar verlaten bij. Daar kwam na versoepeling van de maatregelen ineens verandering in.

'Vanaf het moment dat de sanitairgebouwen open mochten, rond half juni, hebben we het ontzettend druk gehad', zegt Van Haarlem. 'De camping stroomde vol. Voornamelijk de Nederlandse gezinnen, maar ook Duitse gasten, hebben ons zeker weten te vinden.'

Arno van Haarlem van Vakantiepark Koningshof | Foto: Omroep West

'Bizar jaar'

Bij de VVV in Katwijk spreken ze over een 'bizar jaar'. 'Het ging van helemaal leeg naar super vol', zegt Marian Krijgsman. De hittegolf in augustus was opvallend. 'Dat hebben we nog nooit gezien, zo lang zo heet. De druk op het strand was enorm.'

'De drukte heeft een leuke kant, maar ook een keerzijde. We hebben gezien dat de strandvervuiling dit jaar veel erger was dan andere jaren. Omdat er geen enkel plaatsje in de herberg meer te krijgen was, bleven mensen ook op het strand slapen en kamperen. Dat veroorzaakt wel de nodige overlast', zegt Krijgsman.

Marian Krijgsman van VVV Katwijk | Foto: Omroep West

'Toeristen uit een kleiner vijvertje'

Delft, na Amsterdam de stad met de meeste toeristen, herstelt wat moeizamer van de eerdere lockdown. De maanden juli en augustus zijn 'gewone' maanden geweest, met niet veel extra omzet. 'Het zijn niet onze echte hoogseizoenmaanden', zegt Chantal Kouwenhoven. Ze is voorzitter van de hotelsectie binnen Koninklijke Horeca Nederland Delft en eigenares van Hotel Johannes Vermeer.

'Je zag vooral mensen uit Duitsland, België en Frankrijk. En veel Nederlanders natuurlijk. Normaal komen de mensen uit de hele wereld, maar nu uit een kleiner vijvertje. Qua bezetting was het redelijk.' De toeristenpiek in Delft volgt meestal na de zomer. Maar dit jaar is het nog mager met de boekingen. 'Groepen komen niet, congressen zijn er niet, de zakelijke markt eigenlijk ook nog niet. We moeten het hebben van toeristen. Nu de vakantie is afgelopen, is dat nog een beetje koffiedik kijken', zegt Kouwenhoven.

Chantal Kouwenhoven van Hotel Johannes Vermeer | Foto: Omroep West

Daling in cijfers

Uit eerder gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dat toeristische accommodaties in de provincie Zuid-Holland in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 73 procent minder gasten ontvingen dan een jaar eerder. Den Haag is een van de zwaarst getroffen steden.

Het zijn vooral de buitenlandse gasten die volgens het CBS wegbleven. Dit aantal daalde met 87 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Door de wereldwijde reisbeperkingen die vanwege het coronavirus werden ingesteld, ging het hierbij vooral om mensen die van verder weg of met het vliegtuig moesten komen. Zo kwamen er vrijwel geen gasten van buiten Europa: er werd een daling tussen de 96 en 98 procent geconstateerd.

