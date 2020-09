Straks elke tien minuten een trein van Den Haag naar Rotterdam en Schiphol

Op het traject Schiphol, Leiden, Den Haag, Rotterdam, gaat vanaf 2022 elke tien minuten een trein rijden. Dat 'spoorboekloos rijden' betekent voor Den Haag dat per dag 48 extra intercity's de stad aan doen. In plaats van vier, gaan er dan zes treinen per uur beide kanten op. 'We raken nog beter verbonden met de steden om ons heen én met Schiphol. Heel belangrijk', aldus de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer en vervoer) in een reactie op een brief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer. 'Den Haag wordt zo nog beter en sneller bereikbaar.'

De staatssecretaris kondigt in de brief ook aan dat de Randstad betere spoorverbindingen krijgt met Duitsland. Op de relatief korte termijn - wellicht ook al in 2022 - zou er een rechtstreekse trein van Den Haag Centraal via Heerlen naar Aken gaan rijden. Een paar jaar later komt er een lijn van Den Haag via Eindhoven naar Düsseldorf.

Daar staat wel tegenover dat met de komst van de extra treinen op het traject Schiphol-Rotterdam er geen plek meer is op het spoor voor de Beneluxtrein, die nu nog vier keer per dag Den Haag aandoet. Daarmee gaat een rechtstreekse lijn naar Brussel verloren.

Basisvoorziening

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven zijn meer tienminutentreinen 'een volgende stap voor een snellere reis voor de reiziger'. In een verklaring stelt zij dat het belangrijk is dat een structurele 'versterking van het spoor' ondanks corona belangrijk is. 'De trein is en blijft voor veel mensen een basisvoorziening om op het werk, bij familie of op school te komen. Tienminutentreinen worden door de reizigers zeer goed gewaardeerd. We zorgen hiermee voor meer treinen op drukke stukken spoor, waar normaal gesproken elke dag honderdduizenden reizigers rijden. In grote delen van Nederland is het spoorboekje in 2022 met deze tienminutentreinen verleden tijd.'

In het verleden deden Haagse stadsbesturen hun uiterste best om goede, directe verbindingen met Brussel te houden. Toen die al eerder verloren dreigden te gaan, richtte Den Haag zelfs een eigen spoorbedrijf op om de lijn te gaan exploiteren. Dat de rechtstreekse lijn nu toch verloren gaat, is volgens Van Asten te billijken. Hij wijst erop dat de huidige Beneluxtrein traag is in veel stops kent. 'Je doet er daarmee ontzettend lang over. Ze functioneren niet. Dat zie je ook aan het aantal reizigers dat er gebruik van maakt,' aldus de wethouder.

Zelfde perron

Hij heeft daarom nu met Van Veldhoven afgesproken dat reizigers vanaf Den Haag in Rotterdam vanaf 2022 zestien keer per dag op hetzelfde perron kunnen overstappen op de intercity naar Brussel. De reistijd tussen Den Haag en Brussel wordt met deze snelle overstap enkele minuten korter. 'Daarom teken ik hiervoor,' zegt Van Asten. 'Bovendien heeft Rotterdam sinds enige tijd een prachtig station. Dus het is geen straf om daar over te stappen.'

Hij is ook blij dat er eindelijk een snelle verbinding vanuit Den Haag met het Duitse intercity-netwerk komt. Dat is een langgekoesterde wens. Een delegatie uit de regio ging in november 2018 al op bezoek in Düsseldorf om daar de ambities te onderstrepen.

Twee keer overstappen

Wie nu van Den Haag naar Düsseldorf wil, moet twee keer overstappen. Dit terwijl de Randstad en Noordrijn-Westfalen economisch gezien sterk met elkaar verbonden zijn. 'Alle partijen zijn het er wel over eens dat die snellere verbinding er moet komen,' zei Van Asten destijds. 'We zien dat kennisinstellingen en bedrijven in Eindhoven en Düsseldorf steeds meer samenwerken en kennis delen. Daar ligt voor Den Haag een prachtige kans om bij aan te sluiten. Door Den Haag aan te laten haken, kunnen we van west naar oost een kennis-as realiseren.'

De verbinding lijkt er nu ook te komen. De wethouder: 'Het staat op de kaart en dat is een belangrijke stap.'