Leidse VVD wijt tekort studentenkamers aan verkameringsregels

De Leidse VVD maakt zich zorgen over de studentenhuisvesting in de stad. In een, afgelopen zomer verschenen, rapport van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) komt Leiden er niet goed vanaf. Volgens VVD'er Maarten de Crom komt dit mede doordat de gemeente het huiseigenaren moeilijk maakt om hun pand te verbouwen tot studentenhuis. Leiden heeft in december de regels met betrekking tot verkamering aangepast om de overlast van studenten zoveel mogelijk voorkomen.

'Dat verkameringsbeleid is een van strengste van Nederland', weet De Crom. 'Dat gaat honderden studentenkamers kosten de komende jaren. Er worden er wel bijgebouwd, maar als tegelijkertijd ook kamers verdwijnen dan ben je aan het dweilen met de kraan open.'

In het rapport van de Landelijke Studentenvakbond over de beste studentenkamerstad staat Leiden slechts op de tiende plek van de dertien studentensteden. In dat rapport worden de belangrijkste Nederlandse studentensteden beoordeeld op het aanbod van sociale en private huur, informatievoorziening en ambities die studentensteden tonen voor nieuwe woningbouwprojecten. Huurprijzen en kwaliteit van woningen zijn in het onderzoek niet meegenomen. De verkameringregels zijn van negatieve invloed op de ranking van Leiden.

'Allemaal wel op kamers'

Leiden staat voor de moeilijke opgave om de komende vier jaar 2700 studentenkamers te bouwen. Volgens studentenhuisvester DUWO gaat dat langzaam. 'Terwijl we nu zien dat er dit jaar meer scholieren gaan studeren omdat ze door corona bijvoorbeeld een tussenjaar overslaan', zegt Gijsbert Mul van DUWO. 'En ze willen allemaal wel op kamers.'

Dat er veel minder buitenlandse studenten naar Nederland komen door corona lost het probleem niet echt op. 'We hebben 100 kamers teruggekregen die anders naar buitenlandse studenten zouden gaan. Daarmee zorgen we er in ieder geval voor dat kamers zo min mogelijk leeg staan', zegt Mul.

Plannen in de koelkast

Maarten Crom van de VVD pleit ervoor om het verkameringsbeleid dan maar even in de koelkast te zetten. 'Wacht daar in ieder geval even mee en zorg dan daarnaast ook voor tijdelijke noodhuisvesting voor studenten, totdat al die grote nieuwe complexen af zijn. Dan doe je in ieder geval iets om te voorzien in voldoende kamers.'

