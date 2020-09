Tweede tunnelbuis RijnlandRoute maand eerder klaar dan gepland

Vlak voor aankomst is de bouwkuip op het eindpunt onder water gezet. Dit werd gedaan om tegendruk te bieden tegen het grondwater buiten de bouwkuip. In de afgelopen dagen hebben we de bouwers het water stapsgewijs laten zakken.

Het bouwteam legde de twee tunnelbuizen van meer dan twee kilometer lengte aan in dertien maanden. Daarvoor werden ruim tweeduizend ringen gebouwd, die weer bestonden uit 15.000 betonnen segmenten van negenduizend kilo per stuk.

Diameter van 11 meter

Het graafwiel met de naam Gaia en de volgwagens worden de komende weken gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Ze moeten uit elkaar worden gehaald omdat de boorkop een diameter heeft van elf meter. De volgwagens zijn honderd meter lang.

Zestig mannen uit meer dan twintig landen hielden de tunnelboormachine 24 uur per dag, zeven dagen per week aan het werk. Alleen tijdens de kerstdagen was er een korte pauze.

Ruimtes om te vluchten

Voordat het eerste verkeer door de tunnel kan rijden moet er nog veel gebeuren. In mei is er al gestart met de afbouw van de eerste tunnelbuis. Zodra de boormachine gedemonteerd is begint ook de afbouw van de tweede tunnelbuis. Zo worden er onder andere dwarsverbindingen gebouwd tussen de twee tunnelbuizen. Dat zijn ruimtes waar automobilisten in geval van nood doorheen kunnen vluchten naar de andere tunnelbuis.

De RijnlandRoute is de verbindingsweg tussen de A44 en de A4 en die loopt via Katwijk en het zuiden van Leiden.

Half augustus maakte Omroep West onderstaand item over de RijnlandRoute.

