Premier Rutte: 'Minder landelijke, meer regionale coronamaatregelen'

'De cijfers zijn hoger dan 1 juli en ze moeten verder omlaag, maar de situatie is niet alarmerend', dat zei premier Rutte dinsdag op zijn persconferentie over de coronamaatregelen. 'Het virus is nu onzichtbaarder dan in maart en het is logisch dat mensen balen van alle dingen die ze niet kunnen. Maar ik draai het liever om: kijk naar wat we wel kunnen.'

Het kabinet werkt op basis van ‘voortschrijdend inzicht’, zei Rutte. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vulde aan: 'Het beeld van de afgelopen maanden is dat we het virus eronder kunnen krijgen.' Hij benadrukte nog eens dat mensen zich enkel op Covid-19 moeten laten testen als ze klachten hebben. De vraag naar testen is nog altijd groter dan de laboratoria kunnen verwerken.

'Zeker nu de R in de maand is, wordt de druk alleen maar hoger', zei de minister. De GGD staat klaar op te schalen en ook het aantal testlocaties wordt uitgebreid. Bovendien heeft het kabinet heeft een contract getekend met twee laboratoria in Duitsland om de testen te verwerken en te beoordelen.

'Meer regionale maatregelen'

Afgelopen maanden hebben we deskundigen gevraagd wat er gedaan moet worden en ook wat er beter kan. 'Gericht maatregelen nemen is het advies. Dus minder landelijk en meer regionaal', zei de minister-president. 'Daar waar het virus de kop opsteekt, moeten we het de kop indrukken.' Sinds dinsdag zijn de cijfers per Nederlandse gemeente online beschikbaar. Volgens De Jonge wordt per gemeente bekeken wat er moet gebeuren. 'Daarom kunnen de maatregelen in de ene gemeente anders zijn dan in de andere.'

Toch zijn er volgens het kabinet nog landelijke maatregelen nodig. Discotheken en nachtclubs blijven voorlopig dicht. 'We kunnen ook niet zeggen wanneer ze wel open mogen', zei Rutte. Het risico is volgens de premier gewoon te groot. Hij baseert zich dan op wat er is gebeurd in andere landen waar discotheken wel opengingen.

'Iedereen mag kritiek hebben'

Premier Rutte zei dinsdag ook dat iedereen kritiek mag hebben op de maatregelen. Zeker nu het langer duurt, vindt hij het ook logisch dat mensen zelf naar informatie gaan zoeken en zich meningen vormen. ‘Maar we kunnen niet om de cijfers heen, en wij baseren ons op die cijfers.’